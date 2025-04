Záujem o pápeža Františka bol zo strany Slovákov v Ríme vždy veľmi veľký, chodili na nedeľné modlitby i audiencie

S pápežom sa stretol štyrikrát

Bol veľmi blízky ľudom

27.4.2025 (SITA.sk) - Záujem o pápeža Františka zo strany Slovákov prichádzajúcich do Ríma bol vždy veľmi veľký. Potvrdil to pre agentúru SITA duchovný správca Slovenskej katolíckej misie v Ríme Peter Olas, ktorý slávi každú nedeľu v kostole San Girolamo della Carità neďaleko námestia Campo dei Fiori v Ríme slovenské sväté omše.Slováci, ktorí prichádzali na túto nedeľnú svätú omšu sa podľa neho počas ich krátkej návštevy Ríma takmer všetci snažili zúčastniť na modlitbe Anjel Pána so Svätým Otcom alebo na stredajšej generálnej audiencii.Slovákov v Ríme nie je málo, študuje i pôsobí tam veľký počet kňazov, rehoľníkov a rehoľných sestier, ale aj bežní laici. Najmä študenti využívajú počas roka možnosť svätej omše v slovenčine, no prichádzajú aj početné skupiny pútnikov.„Zvykli sme sa stretať na slávnostných svätých omšiach, ktorým pápež predsedal, alebo na ktorých bol prítomný. Čo sa týka študentov, ktorí prichádzajú do Ríma len na jeden semester, pre nich je obzvlášť významné vidieť Svätého Otca a všetkým sa to aj podarilo," poznamenal Olas. Správca slovenskej misie sa s ním mal možnosť stretnúť osobne štyrikrát.„Okrem toho som ho často vídal na rôznych sláveniach v rámci Ríma a na Svetových dňoch mládeže v Portugalsku. Tiež som takmer pravidelne chodieval na nedeľnú modlitbu Anjel Pána, ktorej predsedal, a kde mal vždy krátky príhovor," zaspomínal si. V Ríme podľa jeho slov nebol žiaden problém vidieť pápeža, pre neho to však bolo podľa jeho slov vždy veľmi významné.Aj pre Olasa bol pápež František veľmi významnou osobnosťou. „Už meno, ktoré si ako pápež zvolil po svätom Františkovi z Assisi, poukazovalo na to, akým smerom sa bude počas svojho pontifikátu uberať. Bol veľmi blízky ľuďom, a to všetkým bez rozdielu, no v jeho srdci horela špeciálna láska k chudobným a najbiednejším. Tí, ktorí patria na okraj spoločnosti, mali v pápežovom srdci vždy svoje špeciálne miesto," spomína po smrti Svätého Otca.Vyzdvihol aj jeho záujem o mier, či to, ako v duchu sv. Františka zdôrazňoval starostlivosť o celé stvorenstvo a povzbudzoval štátnych predstaviteľov k dôležitým ekologickým opatreniam.