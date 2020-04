Záujem o poradenstvo v ťažkých životných situáciach zo strany spolupracovníkov dm rastie

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

27.4.2020 (Webnoviny.sk) -Dm chce aj týmto jedinečným projektom pomôcť svojim zamestnancom cítiť sa lepšie, znovu sa tešiť zo života, prispieť k vyriešeniu ich problémov a takisto im byť nápomocná aj v súčasnom psychicky nie ľahkom období – skrátka byť svojim spolupracovníkom nablízku vtedy, keď to potrebujú."Myslíme si, že firma našej veľkosti a filozofie sa musí zodpovedne postarať o nás aj inak ako pracovne. Od začiatku výskytu koronavírusu bol výrazne zvýšený počet živých prenosov na témy súvisiace s aktuálnou pandémiou. Časovo sú prispôsobené tak, aby mali možnosť sledovať ich aj spolupracovníci z filiálok, no ak ich niekto nestihne, možno si ich pozrieť aj zo záznamu, ale už bez možnosti kladenia otázok. Ďalej sú pre nich na webstránke projektu zverejňované videá so psychológom a s odborníkom Františkom Hroníkom, ktorý sa vyjadruje k aktuálnemu stavu a informáciám s tým súvisiacim, s ktorými sa stretávame v každodennom živote. Cieľom týchto videí je spolupracovníkov upokojiť, ponúknuť im pomoc a pripomenúť služby Záchrannej siete, ktorá je tu pre nich," povedal Martin Podhradský, konateľ spoločnosti dm drogerie markt.Aktivita Záchranná sieť bola pre všetkých spolupracovníkov dm spustená v novembri 2018 v spolupráci s externým partnerom, spoločnosťou MotivP, ktorá je zároveň garantom odbornosti a anonymity. K dispozícii je im anonymne, bezplatne a sedem dní v týždni v čase od 7.00 do 22.00 hodiny jeden z piatich psychológov, ktorí sú do projektu zapojení. Súčasne funguje aj webová stránka projektu, kde sú umiestňované užitočné články a videá. Pre spolupracovníkov dm sú takisto pravidelne realizované livestream prenosy na témy, ktoré reagujú na nimi identifikované potreby, ako aj aktuáne dianie v spoločnosti.Linku možno využiť prostredníctvom bezplatného telefonického hovoru alebo chatu na webstránke. Oba spôsoby sú absolútne anonymné, nie sú potrebné žiadne identifikačné údaje volajúceho. Je výlučne na každého individuálnom rozhodnutí, aké informácie sa rozhodne povedať či napísať. Žiadne z týchto informácií nie sú poskytnuté ďalším osobám a čokoľvek, čo je komunikované s konzultantom, ostáva len medzi nimi dvoma, pričom kozultant je zákonom viazaný neposkytovať žiadne informácie tretím stranám.dm drogerie markt je významná medzinárodná maloobchodná spoločnosť, ktorá sa zaoberá predajom drogériového tovaru, parfumérie, výrobkov z oblasti zdravia a wellness. Bola založená v roku 1973 v Nemecku. Na Slovensku spoločnosť otvorila prvú pobočku v roku 1995 a dnes zamestnáva 1 664 pracovníkov v 149 filiálkach. dm drogerie markt prevádzkuje svoje filiálky celkovo v 13 krajinách – v Nemecku, Rakúsku, Maďarsku, Českej republike, Chorvátsku, Slovinsku, Taliansku, Srbsku, Bosne a Hercegovine, Rumunsku, Bulharsku, Macedónsku a na Slovensku. Slogan "Tu som človekom, tu nakupujem" vypovedá o filozofii spoločnosti, pre ktorú je zákazník na prvom mieste. Spoločnosti dm drogerie markt sa v posledných rokoch podarilo posilniť pozíciu v oblasti zdravia, krásy a wellness a vyprofilovať sa tak medzi najsilnejšie spoločnosti na trhu. Dôkazom toho je rozširujúci sa sortiment v oblasti biopotravín a kontrolovanej prírodnej kozmetiky.Informačný servis