Záujem o rekreačné poukazy v Tatrách je veľký

Ilustračné foto. Foto: TASR/Milan Kapusta Foto: TASR/Milan Kapusta

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Vysoké Tatry 30. apríla (TASR) – Záujem o rekreačné poukazy v regióne Vysokých Tatier je veľký, ubytovateľom však chýba jednotný systém. Vyplýva to z vyjadrení viacerých poskytovateľov ubytovania, ktoré poskytli TASR.uviedol Martin Augustin z recepcie Hotela Bellevue vo Vysokých Tatrách.Dodal, že každý jeden ich hosť si od nového roka žiadal doklad pre príspevok na rekreáciu. Ďalší problém vidí v tom, že forma platby kartou nie je reálna, pretože terminály v hoteloch nemajú zmluvy so zamestnávateľmi, a tak karty na termináloch, kde je príspevok na rekreáciu, nefungujú.uzavrel Augustin.Výhrady voči systému má aj Peter Červeň, ktorý prevádzkuje dva penzióny v historickej popradskej mestskej časti Spišská Sobota.skonštatoval Červeň. On osobne si minulosti, ešte pred zavedením rekreačného príspevku, sám dohodol podmienky so zamestnávateľom a na základe nich potom ubytoval pracovníkov firmy. „zdôraznil Červeň, ktorého už oslovili viaceré sprostredkovateľské agentúry.Naopak, veľmi pozitívne hodnotí príspevok na rekreáciu Marcela Štefániková, ktorá prevádzkuje Chatu pod Soliskom a Majlátovú chatu na Popradskom plese. Skonštatovala, že tento systém zvýšil počet slovenských turistov a motivuje domácich návštevníkov tráviť aspoň časť dovolenky doma na Slovensku.priblížila Štefániková s tým, že od začiatku roka si zhruba štvrtina ubytovaných hostí na týchto dvoch chatách vypýtala potvrdenie pre rekreačný poukaz. „Máme veľa zahraničných hostí, Slovákov je asi štvrtina a dá sa povedať, že takmer všetci mali takúto požiadavku na nás,“ dodala s tým, že nemá výhrady voči súčasnému systému a považuje ho za veľmi jednoduchý.vysvetľuje Lukáčová.Zároveň dodala, že ich klienti využili túto možnosť už v zimných mesiacoch, ale nárasty pozoruje prevádzkovateľ už aj v mesiacoch apríl a máj.doplnila na záver Lukáčová.