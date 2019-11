Záujem o španielskeho burzového operátora BME má Euronext aj SIX Group

Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Paríž/Zürich/Madrid 18. novembra (TASR) - O španielskeho burzového operátora Bolsas y Mercados Espanoles (BME) sa zrejme rozpúta boj. Záujem majú európsky operátor Euronext rovnako ako švajčiarsky konkurent SIX Group.Euronext v pondelok potvrdil víkendové mediálne správy, že rokuje s BME o potenciálnom prevzatí. Rokovania by sa mohli skončiť podaním ponuky.Euronext, ktorý prevádzkuje burzy v Amsterdame, Bruseli, Dubline, Lisabone, Osle a Paríži, má podľa správy agentúry Bloomberg záujem aj o talianskeho konkurenta Borsa Italiana, ak by ho skupina London Stock Exchange (LSE) predávala v rámci plánovaného prevzatia analytickej a dátovej spoločnosti Refinitiv.Tesne potom ohlásila švajčiarska skupina SIX, že ponúka za BME 2,84 miliardy eur. Fúzia SIX a BME by vytvorila tretieho najväčšieho európskeho burzového operátora. Skupina vo svojom vyhlásení uviedla. že ponúka v hotovosti 34 eur za akciu BME, čo je o 33,9 % viac v porovnaní s jej piatkovou (15. 11.) zatváracou cenou. Transakcia by sa mohla dokončiť už v prvom polroku 2020.Obchodovanie s akciami BME na burze v Madride bolo pozastavené.