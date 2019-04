Záujem o spoje pred Veľkou nocou vrcholí,miesta vo vlakoch sa napĺňajú

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Pavel Neubauer Foto: TASR - Pavel Neubauer

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 16. apríla (TASR) – Záujem o cestovanie vlakmi pred Veľkou nocou rastie. Niektoré spoje Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) sú už takmer naplnené.Obsadený na 100 % je už podľa údajov ZSSK vlak EuroCity (EC), ktorý vyrazí vo štvrtok 18. apríla o 17.50 h z Prahy do Bratislavy. Vysokú obsadenosť, až 99 %, hlási stredajší (17. 4.) aj štvrtkový InterCity (IC) vlak z Viedne do Košíc. Rovnako naplnený už je aj rýchlik, ktorý odchádza v piatok 19. apríla o 8.13 h z hlavného mesta do Košíc.Pár voľných miest hlási stredajší aj štvrtkový IC vlak, ktorý vyráža o 18.01 h z Bratislavy a smeruje do Košíc. Obsadené sú na 98 %. Rovnako tak aj rýchlik v rovnakom smere s odchodom z Bratislavy vo štvrtok o 6.13 h, IC vlak s plánovaným odchodom v ten istý deň o 11.59 h a ďalší, ktorý z Bratislavy smerom do Košíc štartuje v piatok o 6.01 h.V súvislosti s veľkonočnými sviatkami ZSSK posilňuje dopravu.priblížil hovorca spoločnosti Tomáš Kováč.Mimoriadne rýchliky pôjdu medzi hlavným mestom a Košicami. V stredu 17. apríla bude vypravený vlak s odchodom o 13.49 h z Bratislavy smerujúci do Košíc. V utorok 23. apríla zasa vyrazí vlak v opačnom smere o 14.14 h. Oba budú zostavené z desiatich vozňov druhej triedy.