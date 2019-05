Záujem o stredné školy v Bratislavskom kraji vzrástol asi o 15 percent

Na archívnej snímke budova Gymnázia Ladislava Novomeského na Tomášikovej ulici v bratislavskom Ružinove. Foto: TASR Michal Svítok Foto: TASR Michal Svítok

Bratislava 9. mája (TASR) – Záujem o stredné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) vzrástol viac ako o 15 percent. Vyplýva to z počtu prihlásených záujemcov do prijímacieho konania. Kým v minulom roku ich bolo viac ako 8360, na nasledujúci školský rok 2019/2020 je to takmer 9640 záujemcov.skonštatoval predseda BSK Juraj Droba.Najväčším, teda školou s najvyšším nárastom záujmu žiakov, je Stredná zdravotnícka škola na Strečnianskej. Aj pre nové odbory, ako praktická sestra, asistent výživy či masér, sa na ňu prihlásilo o 214 percent viac žiakov ako v minulom roku. Nárast záujmu je medzi gymnáziami a odbornými školami takmer vyrovnaný. Kým na gymnáziá si tento rok podalo prihlášku o 16 percent viac žiakov, pri odborných školách je to nárast o 14 percent.doplnil Branislav Gröhling, poradca predsedu BSK pre školstvo.Nárast zaznamenalo aj sedem krajských gymnázií, ktoré rozšírili svoju ponuku o bilingválne triedy. Do tých sa oproti minulému roku prihlásilo až o 93 percent viac žiakov.