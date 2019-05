Záujem o vstup do ozbrojených síl vďaka kampani vzrástol

Na archívnej snímke minister obrany SR Peter Gajdoš. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 25. mája (TASR) - Po predstavení a spustení marketingovej kampane sa výrazne zvýšil záujem o službu v ozbrojených silách. Počet žiadostí o vstup do Ozbrojených síl SR vzrástol takmer dvojnásobne, pričom v mesiacoch marec a apríl ich bolo podaných 1472.povedal minister obrany Peter Gajdoš (SNS).S cieľom vzbudiť záujem u mladých ľudí o vstup do ozbrojených síl a tiež o zapojenie sa do projektu dobrovoľnej vojenskej prípravy, pripravil rezort obrany v uplynulých mesiacoch okrem bilbordovej kampane a prezentácie videí aj viaceré podujatia. Ľudia v rámci nich mohli získať základné informácie priamo od profesionálnych vojakov. Súčasťou kampane je aj prezentácia benefitov služby v Ozbrojených silách SR či postupne sa zlepšujúcich podmienok pre výkon štátnej služby profesionálnych vojakov, medzi ktoré patrí napríklad aj pripravované zvyšovanie platov.Záujem o službu v Ozbrojených silách SR vzrástol aj v porovnaní s minulým rokom. Od januára do mája 2018 prejavilo záujem o vstup do ozbrojených síl 1515 uchádzačov, z toho 400 žien. Od začiatku tohto roka si žiadosť podalo už 2378 uchádzačov, z toho 503 žien.