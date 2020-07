Záujem o zájazdy pretrváva aj napriek kampani štátu, tvrdí šéf asociácie cestovných kancelárií

Štát vyzýval necestovať

Peniaze klientov nie sú ohrozené

28.7.2020 (Webnoviny.sk) - Ľudia majú stále záujem o cestovanie do zahraničia prostredníctvom cestovných kancelárií. A to napriek obmedzeným možnostiam po postupnom uvoľňovaní opatrení proti koronavírusu a masívnej informačnej kampani štátu v prospech dovolenkovania na Slovensku."Záujem o cestovanie je. Ľudia, ktorí si zakúpili zájazdy v cestovných kanceláriách v období first moment (prvý okamih), dôverovali cestovným kanceláriám a mali záujem cestovať. Tento záujem pretrváva naďalej," tvrdí prezident Slovenskej asociácie cestovných kancelárií a cestovných agentúr (SACKA) Za problém z tohto hľadiska považuje to, že na jednej strane je opäť možnosť cestovať do krajín na zelenom zozname (epidemiologicky menej rizikových), ale zároveň štát viedol silnú kampaň, aby ľudia dovolenkovali v lete doma a správali sa zodpovedne."V tomto smere boli klienti trochu zmätení a nevedeli, akým spôsobom sa majú správať. Cestovná kancelária investovala do reklamy, oslovila svojich klientov s ponukami. Na druhej strane štát vyzýval zostať doma a necestovať," uviedol Berkes s tým, že to musia v súčasnosti vyriešiť.Ľudia podľa neho zájazdy nestornovali vo veľkom, skôr sa zaujímali o možnosť využiť služby cestovných kancelárií v aktuálnej letnej sezóne alebo si ich preložili na rok 2021.To, ako sa následky koronakrízy prejavia na ďalšom fungovaní cestovných kancelárií, by malo byť jasnejšie v budúcom roku."Vďaka prijatiu zákona (o zájazdoch), ktorý dočasne rieši túto situáciu, bolo možné vydávať preukazy, ktoré vlastne riešia cash flow cestovných kancelárií prakticky až do polovice septembra budúceho roka," povedal riaditeľ cestovnej kancelárie TIP Travel Juraj Vitko.Dovtedy musia cestovné kancelárie vrátiť klientom peniaze za zájazdy v prípade, ak sa rozhodnú necestovať, alebo nevyužiť poukazy na kúpu zájazdu či uzavretie zmluvy o zájazde v budúcom roku."V každom prípade cestovné kancelárie sú zo zákona poistené voči nesolventnosti. To znamená, že peniaze klientov nie sú ohrozené," dodal Vitko.