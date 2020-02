Záujem podnikateľov o české firmy klesá, najčastejšie ich kupovali Ukrajinci a Slováci

Geografické aj historické vzťahy

Stabilný záujem Slovákov

11.2.2020 (Webnoviny.sk) - Zahraniční podnikatelia kúpili vlani 3 366 českých firiem. To je o 3,4 % menej ako v roku 2018 a najmenej za posledných šesť rokov. České firmy najčastejšie kupovali Ukrajinci (897) a Slováci (690). S výraznejším odstupom nasledovali Maďari (192), Rumuni (186) a Rusi (170). Informáciu priniesla v utorok spoločnosť Bisnode."Viac ako štvrtinu českých spoločností, ktoré v uplynulom roku prešli do rúk zahraničných vlastníkov, kúpili Ukrajinci. Pritom medzi rokmi 2014 a 2017 najviac českých firiem predaných do zahraničia mierilo na Slovensko. Od roku 2018 už ale najviac firiem kupovali Ukrajinci a Slovákov tak odsunuli na pomyselnú druhú priečku,“ uviedla analytička Bisnode Petra Štěpánová.České firmy kupujú najmä podnikatelia, ktorých s Českou republikou spájajú geografické, historické a ekonomické väzby. „V TOP 10 sú všetky krajiny V4 a z postkomunistického bloku Rusko, Rumunsko a Bulharsko,“ spresnila Štěpánová.Podľa analýzy Bisnode Ukrajinci v roku 2014 kúpili 7 % spoločností z celkového počtu firiem predaných zahraničným podnikateľom. V nasledujúcich rokoch ich podiel kontinuálne rástol a vlani sa vyšplhal na 26,7 %.Slováci si v sledovanom období udržali stabilný záujem, keď nakúpili 19,4 % - 25,3 % spoločností ročne. Najmenší podiel nových slovenských vlastníkov Bisnode zaznamenal v posledných dvoch rokoch.Bisnode je líder v dátach a analytike. Zamestnáva viac ako 2 100 pracovníkov v 19 krajinách Európy. Používa analytiku a skóringové modely, vďaka ktorým predpovedá zákaznícke správanie či poskytuje detailné informácie.