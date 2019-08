Záujem Slovákov o kúpele v zahraničí sa mierne zvyšuje

Ilustračná snímka. Foto: TASR- Ladislav Vallach Foto: TASR- Ladislav Vallach

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 6. augusta (TASR) – U Slovákov sa zvyšuje záujem o kúpeľnú liečbu v zahraničí. Zdravotné poisťovne svojim poistencom podľa zákona preplatia liečbu v kúpeľnom zariadení aj v inom štáte Európskej únie (EÚ).Zuzana Štukovská z komunikačného referátu Všeobecnej zdravotnej poisťovne (VšZP) pre TASR uviedla, že počet poistencov liečených v zahraničí mierne rastie.tvrdí Štukovská. Poistenci ZP Dôvera podľa PR špecialistu Mateja Štepianskeho využívajú aj kúpeľnú liečbu v zahraničí, najmä v Českej republike. Hovorca Union zdravotnej poisťovne (ZP) Matej Neumann tvrdí, že za celý čas poisťovňa eviduje iba dve požiadavky na absolvovanie kúpeľnej starostlivosti v rámci EÚ.Pacient, ktorý absolvuje kúpeľnú liečbu v inom štáte EÚ, si ju uhradí sám a následne môže zdravotnú poisťovňu požiadať o refundáciu nákladov. V žiadosti o preplatenie uvedie počet dní liečby, indikačnú skupinu, priloží presný rozpis poskytnutej zdravotnej starostlivosti a originál príjmového dokladu o jej úhrade. Zdravotná poisťovňa uhradí liečbu len do výšky sumy, akú by zaplatila za liečbu na Slovensku.pripomína Zuzana Štukovská z VšZP.Pre absolvovanie kúpeľnej liečby v zahraničí platia rovnaké podmienky ako v prípade liečby na Slovensku. Návrh vypisuje príslušný lekár a schvaľuje ho zdravotná poisťovňa. Zdravotné poisťovne nemajú informáciu o tom, že nejaké konkrétne ochorenie by sa v kúpeľoch na Slovensku neliečilo a pacienti by preto museli cestovať do zahraničia.Na Slovensku je podľa Mateja Neumanna z Union ZP najlepší výber kúpeľov liečiacich choroby pohybového ústrojenstva, nervové choroby a netuberkulózne ochorenia dýchacích ciest. Pri schvaľovaní návrhu na kúpeľnú liečbu v indikačnej skupine A podľa Mateja Štepianskeho zo ZP Dôvera poisťovňa berie do úvahy požiadavku poistenca o konkrétne kúpeľné zariadenie.doplnil.