Záujem Slovákov o prácu v zahraničí stúpol

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 16. júla (TASR) - Počet pracovných ponúk do zahraničia bol v prvom polroku 2019 o takmer pätinu nižší ako vlani. Ukazuje to analýza pracovného portálu Profesia.sk. Záujem ľudí o prácu za hranicami napriek tomu stúpa.Prvý polrok 2019 bolo v ponuke 4273 pracovných inzerátov do zahraničia. Oproti minulému roku ide o pokles o vyše 19 %. Zatiaľ najvyšší počet pracovných ponúk evidovala Profesia v roku 2016. Portál vtedy zaznamenal viac ako 5700 zahraničných pracovných príležitostí." uviedla Nikola Richterová z Profesie.Priemerný počet reakcií na jednu ponuku je tak v súčasnosti pomerne vysoký. Platí, že na jeden zahraničný pracovný inzerát zareaguje v priemere viac ako 17 uchádzačov. Minulý rok to pritom boli približne 13 uchádzači.Ľudí zaujíma najviac práca v Nemecku, Rakúsku a Holandsku. Susedná Česká republika, v ktorej sa Slováci nestretávajú s veľkou jazykovou bariérou, skončila na štvrtom mieste.Medzi najčastejšie inzerovanými pozíciami sú robotník, pomocný pracovník, montážnik, vodič kamiónu či operátor výroby.