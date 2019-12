Záujemcovia o akvizíciu donáškovej služby Just Eat zvýšili ponuky

Ilustračné foto Foto: TASR/Radovan Stoklasa Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Londýn 19. decembra (TASR) - Akvizičný boj o britskú potravinovú donáškovú službu Just Eat vstupuje do nového kola. Obaja holandskí záujemcovia totiž zvýšili svoje ponuky.Spoločnosť Prosus, dcéra koncernu Naspers, zvýšila svoju ponuku na 800 pencí v hotovosti za akciu, čím sa hodnota Just Eat dostala približne na 5,5 miliardy libier (6,47 miliardy eur). Podľa Prosusu ide o poslednú ponuku, ďalšie zvýšenie už nebude.Spoločnosť Takeaway.com krátko nato zvýšila ponuku tiež a hoci prekonala Prosus, jej ponuka sa týka výmeny akcií. Takeaway.com ponúkol za jednu akciu Just Eat 0,12 vlastnej akcie, čo zodpovedá hodnote 916 pencí za akciu Just Eat. Ani táto firma už viac svoje ponuky zvyšovať nemieni.Minimálna akvizičná kvóta 75 % bola znížená na jednoduchú väčšinu 50 % plus jedna akcia. Termín pre akvizíciu sa predĺžil do 10. januára 2020. Platí to pre obidvoch záujemcov.Manažment Just Eat odmietol predchádzajúcu ponuku Prosusu na úrovni 740 pencí za akciu a uprednostňuje fúziu s Takeaway.com. Už v auguste sa obidve firmy dohodli na spojení.(1 EUR = 0,85073 GBP)