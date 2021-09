Zaujímavosti a fakty o CBD

Až v posledných mesiacoch sa začala táto látka objavovať v médiách aj v súvislosti so zákonom, ktorý ma CBD na Slovensku legalizovať. Aj preto sme si pre vás pripravili niekoľko zaujímavosti, ktoré vám rozšíria vaše vedomosti o tejto látke a možno aj vyvrátia nejaké mýty, ktoré ste si donedávna mysleli.

CBD užívali kráľovské rody už počas histórie

Aj keď sa vám CBD (Kanabidiol) môže zdať celkom nový a neznámy jeho účinky využívali už rody naprieč históriou. Napríklad kráľovná Viktória, ktorá vládla Anglicku v rokoch 1837 a 1901 užívala CBD vo forme konope na zmiernenie menštruačných bolestí.

Konope je jedna z najstarších plodín na svete

Dnešné konope je samozrejme výsledkom moderného poľnohospodárstva. Avšak, prvé konope sa na Zemi mohlo objaviť už pred 12 tisíc rokmi. Niektorí odborníci ako napríklad Carl Sagan hovoria, že konope mohlo byť prvá kultivovaná rastlina vôbec.

Lekárska marihuana bola predpisovaná v starovekom Grécku

Claudius Galen bol grécky lekár, ktorý na zmiernenie bolesti predpisoval koktail z marihuany. Mnohí veria, že úspech s týmto „lektvarom“ mohol mať práve vďaka analgetickým účinkom CBD, ktoré obsahoval.

CBD ako cieľ cesty chorých ľudí

Takzvaný „liekový turizmus“ sa týka aj CBD. Američania chodia napríklad kvôli rôznym liekom do Kanady pretože sú lacnejšie na predpis. Za CBD cestovala rodina z Írska až do Spojených Štátov. Rodina Fordovcov sa so svojím chorým synom, ktorý trpí závažným ochorením zvaným Lennox-Gastautov syndróm vybrala až do ďalekého Coloráda. A aj keď sa stav chlapca zlepšil neostáva im nič iné ako cestovať z Írska do USA pravidelne.

V zahraničí je CBD na predaj v mnohých podobách

Kanabidiol si môžete v zahraničí zaobstarať v rôznych podobách ako napríklad CBD olej, tinktúra, kozmetické prípravky ako krémy, mastičky alebo prášok. Medzi mladými sú populárne aj rôzne pochutiny ako napríklad lízatka, gumené medvedíky či dokonca čokoláda. Najpopulárnejší je ale CBD olej.

Kanabidiol môže pôsobiť proti účinkom THC

Zatiaľ čo THC je stále na zozname nebezpečných a zakázaných látok kvôli psychotropným účinkom a vedľajším účinkom, ktoré môžu spôsobovať paranoju, stres, depresiu alebo intoxikáciu je CBD presný opak. Nielenže CBD nespôsobuje tieto vedľajšie účinky a nepôsobí psychotropne, dokonca môže pôsobiť ako protiváha nepríjemným účinkom THC.

CBD môže zvýšiť váš apetít

Pacienti, ktorí trpia rôznymi poruchami stravovania ako napríklad anorexia, bulímia alebo nechutenstvo môžu vďaka schopnosti CBD blokovať stres svoj apetít znova zvýšiť. Stres je totiž jeden z hlavých dôvodov prečo ľudia strácajú chuť do jedla.

CBD aj pre psy alebo mačky

Všetky cicavce vrátane našich najobľúbenejších domácich miláčikov majú endokanabinoidný systém, ktorý je podobný tomu nášmu. CBD môže pôsobiť na endokanabinoidný systém u psov a prispieť tak k ich všeobecnému blahu napríklad vo forme zdravých kostí, väčšej psychickej pohody . V zahraničí sú doplnky pre psov a mačky s obsahom CBD bežne dostupné.

CBD je v Spojenom Kráľovstve klasifikované ako liek

Kanabidiol je už nejaký ten čas predávaný v Spojenom Kráľovstve vo forme doplnku výživy. Ale len nedávno UK a zadefinovalo CBD ako liek.

Kanabidiol vo svete šoubiznisu a známych osobností

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

Určite ste si všimli, že aj u nás sa CBD dostáva do pozornosti aj vďaka rôznym známym osobnostiam alebo hudobným interpretom. Účinky CBD u nás propagujú napríklad raperi ako Separ alebo Majk Spirit. V zahraničí ide napríklad o tak zvučné mená ako napríklad Whoopi Goldberg, Drake, Snoop Dogg, Morgan Freeman či Tom Hanks.