Záujmové združenie prinesie do kraja inovácie a spolupráce, participujú na ňom mesto, kraj a univerzita

Nové stimuly pre inovačnú a digitálnu transformáciu kraja má priniesť záujmové združenie právnických osôb InoVia. Podpisom zakladajúcich listín jeho vznik odobrili zástupcovia zakladajúcich členov, ktorými sú Žilinský samosprávny kraj (ŽSK), mesto Žilina a Žilinská univerzita. Ako informovala hovorkyňa ŽSK Lucia Lašová, prvý peňažný vklad zakladajúcich členov dosiahne 100-tisíc eur.

20.11.2021 (Webnoviny.sk) -Novozaložené inovačné centrum chce vytvárať podmienky pre zlepšovanie inovačnej výkonnosti a prepájať a zintenzívniť spoluprácu podnikov, výskumných a vzdelávacích inštitúcií.„Našou zodpovednosťou je pozerať sa do budúcnosti, ktorá presahuje volebné obdobie. Chceme vytvoriť konkurencieschopný región so spokojnými obyvateľmi, ktorí sa venujú zmysluplnej práci a zabezpečiť udržateľný rozvoj mesta i kraja,“ povedal žilinský primátor Peter Fiabáne.Podľa predsedníčky ŽSK Eriky Jurinovej je Žilinský kraj historicky krajom inovatívnych a odvážnych projektov. „Ak chceme, aby mladí ľudia zakladali úspešné spoločnosti v kraji, nemôžeme to nechať na náhodu. InoVia sa stane miestom, kde mladí ľudia nájdu podporu pre svoje inovatívne myšlienky už v začiatkoch, kde získajú zázemie, know-how a prístup k praktickým skúsenostiam a ku skutočným laboratóriám," poznamenala Jurinová.Inovačné centrum InoVia povedie Vlastimil Kocian, ktorý má bohaté podnikateľské skúsenosti. Do budúcna si InoVia na svoju činnosť plánuje zarábať vlastnými aktivitami, počíta sa aj s podporou z projektov Európskej únie.