Zavádzajúce a manipulatívne. Tipos odmieta tvrdenia o politickom vplyve pri zmluve s Fun rádiom

10.8.2020 (Webnoviny.sk) - Tipos odmieta tvrdenia, že by za podpísaním reklamnej zmluvy s Fun rádiom stál politický vplyv. Pre agentúru SITA to v stanovisku uviedol hovorca Tiposu Rastislav Čépe Mimoparlamentná politická strana Dobrá voľba v sobotu 8. augusta upozornila na zmluvu o reklamnej spolupráci medzi Tiposom a Fun rádiom, na základe ktorej má rádio odvysielať reklamné spoty pre Tipos v celkovej hodnote 240-tisíc eur.Podľa zmluvy uzatvorenej 6. augusta sa tak má udiať buď do konca roku 2020 alebo kým cena odvysielaných spotov nedosiahne uvedenú sumu.Predseda Dobrej voľby Tomáš Drucker na sociálnej sieti vyjadril podozrenie, že za zmluvou stál politický vplyv Borisa Kollára Sme rodina ). Súčasný predseda Národnej rady SR je totiž zároveň majiteľom Fun rádia.Stopercentným vlastníkom Tiposu je Ministerstvo financií SR . Podľa Druckera pritom Fun rádio nikdy predtým nevysielalo reklamné spoty Tiposu.„Tipos odmieta nepravdivé obvinenia zo strany opozičných a mimoparlamentných politikov, že národná lotériová spoločnosť uzatvorila zmluvu s Fun rádiom len preto, lebo majiteľ rádia je koaličný politik Boris Kollár. Tvrdenia považuje za zavádzajúce, manipulatívne, vytrhnuté z kontextu a zneužité pre získavanie politických bodov,“ uviedla spoločnosť v stanovisku.Dodala, že aktuálne zazmluvňuje celkovo sedem najpočúvanejších celoplošných rádií a všetky televízie. Výsledkom sú údajne o 20 až 50 percent výhodnejšie ceny reklamy, ako mal Tipos doteraz.Prípadný politický vplyv na zadanie reklamy do Fun rádia neguje tým, že spoluprácu s rozhlasovou stanicou nadviazalo ešte bývalé vedenie spoločnosti.Garantovaný rozpočet pre Fun rádio je podľa zmluvy 100-tisíc eur bez DPH, čo je podľa Tiposu porovnateľné s ostatnými rádiami, s ktorými spoločnosť rokuje.Na medializované informácie reagovalo aj Fun rádio. Podľa PR manažérky rádia Dany Tureničovej sa tvrdenia, že Fun rádio v minulosti nevysielalo reklamné spoty Tiposu, nezakladajú na pravde. Rozhlasová stanica podľa nej spolupracuje s Tiposom dlhodobo a reklamné spoty národnej lotériovej spoločnosti vysielala aj v období, kedy Boris Kollár nebol aktívnym politikom, prípadne členom vládnej koalície.„Okrem toho reklamné spoty Fun rádio úspešne vysielalo aj v minulosti pre rôzne štátne inštitúcie, prípadne pre podniky, v ktorých má majetkovú účasť štát. Podotýkame, že to bolo v období, kedy Boris Kollár buď vôbec nepôsobil v politike, alebo bol opozičným poslancom,” uviedla Tureničová pre agentúru SITA. To, že sa doterajšie zmluvy medzi Tiposom a Fun rádiom nenachádzajú v Centrálnom registri zmlúv vysvetľuje tým, že v minulosti si Tipos objednával reklamné služby vo Fun rádiu prostredníctvom mediálnych agentúr.„Čo sa týka dohodnutej ceny za poskytnuté služby, Fun rádio považuje dohodnutú sumu za primeranú a obvyklú, ktorá je plne v súlade s cenovou politikou rádia. Za obdobné reklamné služby by Fun rádio účtovalo takúto cenu akémukoľvek inému obchodnému partnerovi, ktorý by si objednal reklamné služby, zodpovedajúce objemu reklamných služieb, ktoré si objednal Tipos," uzavrela Tureničová.