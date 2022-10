Zavádzanie radarov na Slovensku je podľa Hamrana v sklze, prvá fáza by ich mala priniesť viac ako 200

5.10.2022 (Webnoviny.sk) - Na Slovensku by sa malo v prvej fáze zaviesť 270 radarov, celkovo je pritom potrebných približne 1 000 radarov. Na stredajšom brífingu to povedal prezident Policajného zboru SR Štefan Hamran . Zavádzanie radarov je podľa neho v sklze, keďže radary boli pôvodne nastavené ako mobilné. Takéto radary však vyžadujú dohľad, a preto Hamran vyžiadal zmenu týchto radarov na stacionárne.„Chcem, aby policajti boli prítomní vtedy, keď našim spoluobčanom pomáhajú, keď sa ocitnú v nejakej náročnej životnej situácii a nie vtedy, keď ich pokutujú. Nech to robí za policajtov zautomatizovaný systém, podobne ako v zahraničí,“ podotkol Prezident policajného zboru Štefan Hamran.