Zaváhania Atlética dali šancu súperom, Real víťazí aj v oklieštenom zložení

21.2.2021 (Webnoviny.sk) - Po tom, čo Atlético Madrid v priebehu niekoľkých dní dvakrát zaváhalo s Levante (1:1 vonku, 0:2 doma), si futbalisti mestského konkurenta Realu nenechali ujsť príležitosť posunúť sa bližšie k líderskej pozícii."Biely balet" v sobotňajšom stretnutí vo Valladolide vydrel najtesnejšie víťazstvo 1:0 a priblížil sa k Atléticu, ktoré má zápas k dobru, na rozdiel troch bodov. Do súboja o majstrovskú trofej môže ešte prehovoriť aj momentálne tretia Barcelona i štvrtá Sevilla.Real Madrid vo februári zatiaľ iba víťazí. Na konci uplynulého mesiaca doma podľahol spomenutému Levante (1:2), no odvtedy v štyroch vystúpeniach napriek výrazne oklieštenému zloženiu zakaždým bral plný počet bodov.Kouč "Los Blancos" Zinedine Zidane mal vo Valladolide k dispozícii do poľa iba 11 hráčov A-mužstva, pričom na lavičke okrem skúseného Isca sedeli už iba mladíci z B-mužstva.Ani to však zraneniami zdecimovanému Realu, ktorému aktuálne chýba až deväť hráčov, nezabránilo pri ceste za ďalším triumfom. Hrdinom duelu bol Brazílčan Casemiro , ktorý v 65. min zužitkoval presný center nemeckého reprezentanta Toniho Kroosa "Bolo to víťazstvo tímového úsilia, pretože máme mimo viacero dôležitých hráčov. Stále bojujeme o ligový titul. Vieme, že je to ťažké, ešte nás čaká dosť stretnutí," povedal Casemiro.Atlético od decembrovej prehry v madridskom derby s Realom (0:2) ťahalo v La Lige 8-zápasovú víťaznú sériu. V ostatných štyroch dueloch však vyhralo iba raz, z možných 12 bodov získalo päť a súboj o titul tak dostal dramatickejší náboj. Zvlášť, keď v úvodný marcový víkend Atlético nastúpi v šlágri proti Realu."Nehľadám výhovorky, musíme nájsť riešenia. Je prirodzené, že sa na našej ceste vyskytnú aj prekážky," vyhlásil kormidelník Atlética Diego Simeone."Musíme dúfať, že sa naše nevydarené obdobie skončí čo najskôr," nadviazal obranca Atlética Mario Hermoso, ktorého vlastný gól v sobotňajšom meraní síl s Levante sa napokon ukázal ako rozhodujúci.