Zavedenie eKarantény sa opäť posúva, vláda prerušila rokovanie o podmienkach jej implementácie

aktualizované 17. marca, 13:49



Sulík mal zabezpečiť licenciu systému

Aplikácia mala už dávno fungovať

17.3.2021 (Webnoviny.sk) -Zavedenie eKarantény sa opäť posúva. Vláda totiž v stredu prerušila rokovanie o podmienkach implementácie tohto systému. Materiál predložil minister hospodárstva Richard Sulík. Ten mal za úlohu podľa uznesenia obstarať priamym rokovacím konaním SMS bránu na odosielanie a prijímanie SMS od mobilných operátorov ako aj dodávateľa Callcentra, ktoré by zabezpečovalo používateľskú podporu pri používaní aplikácie.Ďalšou úlohou bolo priamym rokovacím konaním vybrať dodávateľa pre vývoj a prevádzku systému eKaranténa v hodnote do 150-tisíc eur.Šéf rezortu hospodárstva mal zabezpečiť aj obstaranie licencie pre prevádzku systému. Kabinet taktiež chcel uložiť ďalšie úlohy ministerke investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie, ministrovi vnútra a aj Národnému centru zdravotníckych informácií.Ako po vláde uviedol šéf rezortu hospodárstva Richard Sulík, rokovanie bolo prerušené aj preto, že keď skončí ako minister, „ono sa to samo neurobí". Zároveň potvrdil, že sa k materiálu objavili technické pripomienky.„To je tiež problém tejto vlády, prešiel rok odkedy sme vo vláde a eKaranténa je stále v nedohľadne," skonštatoval s tým, že sa stále hľadajú dôvody, prečo to nejde. „Pritom to tu dávno malo byť, dávno to malo fungovať," zdôraznil Sulík. Podľa neho namiesto toho stále pokračuje testovanie, zatváranie, obmedzovanie a predlžovanie núdzového stavu.