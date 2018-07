Zavedenie minimálnej mzdy by mohlo posilniť rast nemeckej ekonomiky

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Berlín 3. júla (TASR) - Zavedenie minimálnej mzdy v Nemecku v roku 2015 by mohlo posilniť hospodársky rast až o 0,5 % v priebehu desiatich rokov. Vyplýva to zo štúdie nemeckého ekonomického inštitútu IMK, ktorý je tesne spojený s odbormi.IMK vo svojej správe v utorok uviedol, že ľudia s nízkymi príjmami profitovali z priemerného nárastu miezd o 18 % po tom, ako boli zamestnávatelia nútení zaplatiť im minimálnu sadzbu. A osoh z nej mali aj zamestnanci v strednej príjmovej skupine.Vyššie mzdy by tak mali teraz v najbližších siedmich rokoch prispieť 0,5 až 0,7 % k nárastu spotreby. A to zvýši aj príjmy štátnej pokladnice, konštatuje IMK.Inštitút predpovedal, že minimálna mzda zvýši hrubý domáci produkt (HDP) o 0,25 % v priebehu 10 rokov v porovnaní s tým istým obdobím bez zavedenia minimálnej mzdy.Nemecko zaviedlo minimálnu zákonnú mzdu v roku 2015. V súčasnosti je na úrovni 8,84 eura na hodinu.Na začiatku roka 2019 sa zvýši na 9,19 eura a potom na 9,35 eura v roku 2020, ak nemecká vláda realizuje odporúčania komisie zloženej zo zástupcov zamestnávateľov, odborov a expertov.