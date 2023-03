Zavedú sa pravidelné prehliadky na miestach, kde sú ľudia pozbavení slobody

28.3.2023 (SITA.sk) - Na Slovensku zavedú pravidelné prehliadky, ktoré budú vykonávať nezávislé medzinárodné a národné orgány na miestach, kde sú ľudia pozbavení slobody, a to v záujme predchádzania zlého zaobchádzania. Vyplýva to z návrhu na ratifikáciu Opčného protokolu k Dohovoru proti mučeniu a inému krutému, neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu, ktorý dnes schválila vláda.Ako uviedlo Ministerstvo spravodlivosti (MS) SR , za týmto účelom sa vytvára dvojzložkový systém ochrany, a to na medzinárodnej úrovni prostredníctvom Podvýboru pre predchádzanie mučeniu a inému krutému, neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu Komisie proti mučeniu, na národnej úrovni schválený protokol zaväzuje štát zaviesť jeden alebo viac obdobných mechanizmov.„Úlohou tohto dvojzložkového systému ochrany je uskutočňovať systematické návštevy miest, pri ktorých sa bude zisťovať, ako sa s osobami na týchto miestach zaobchádza nielen z hľadiska formálneho dodržiavania zákonnosti, ale aj z hľadiska dôstojnosti podmienok v zariadeniach a zaobchádzania s tam umiestenými osobami v zmysle medzinárodných záväzkov vyplývajúcich zo zmlúv o ľudských právach," priblížilo MS SR v predloženom materiáli.