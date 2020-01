Záver druhej etapy Tour Down Under poznačil pád, Bora v šprinte nestavila na Bašku (video)

Šprintovalo sa do mierneho kopca

Bora stavila na McCarthyho



Výsledky - Tour Down Under 2020



streda



2. etapa (Woodside - Stirling, 135,8 km): 1. Caleb Ewan (Aus.) Lotto Soudal 3:27:31 h, 2. Daryl Impey (JAR) Mitchelton-Scott, 3. Nathan Haas (Aus.) Cofidis Solutions Crédits, 4. Jasper Philipsen (Belg.) UAE Team Emirates, 5. Fabio Felline (Tal.) Astana, 6. Andrea Vendrame (Tal.) AG2R La Mondiale - všetci rovnaký čas ako víťaz,... 117. Juraj Sagan (SR) Bora-Hansgrohe, 118. Erik Baška (SR) Bora-Hansgrohe +6:17 min



Poradie po 2. etape: 1. Caleb Ewan (Aus.) Lotto Soudal, 2. Sam Bennett (Ír.) Deceuninck - Quick Step obaja 6:56:15 h, 3. Daryl Impey (JAR) Mitchelton-Scott +1 s, 4. Jasper Philipsen (Belg.) UAE Team Emirates +4, 5. Nathan Haas (Aus.) Cofidis Solutions Crédits +5, 6. Jarrad Drizners (Aus.) UniSA-Australia +7,... 115. Erik Baška (SR) Bora-Hansgrohe +6:23 min, 117. Juraj Sagan (SR) Bora-Hansgrohe +6:27



Bodovacia súťaž: 1. Jasper Philipsen (Belg.) UAE Team Emirates 26 bodov, 2. Caleb Ewan (Aus.) Lotto Soudal 24, 3. Daryl Impey (JAR) Mitchelton-Scott 19,... 6. Erik Baška (SR) 13



22.1.2020 (Webnoviny.sk) - Austrálsky cyklista Caleb Ewan z tímu Lotto Soudal sa stal víťazom 2. etapy na pretekoch Tour Down Under, ktoré sú prvým podujatím prestížnej série WorldTour v tejto sezóne.Ewan ovládol záverečný šprint etapy so zvlneným profilom a dĺžkou 135,8 km, ktorá mala štart vo Woodside a cieľ v Stirlingu. Od roku 2016 nazbieral na tomto podujatí už osem víťazných etáp.Druhý skončil Juhoafričan Daryl Impey (Mitchelton-Scott) a tretí ďalší Austrálčan Nathan Haas z družstva Cofidis Solutions Crédits. Šprintovalo sa do mierneho kopca a záver etapy ovplyvnil pád približne 1,5 km pred cieľom, v ktorom sa ocitli Talian Elia Viviani či Brit Simon Yates.Slováci Juraj Sagan a Erik Baška nemali úlohy v závere etapy a do cieľa prišli s veľkým odstupom 6:17 min až v druhej stovke výsledkového poradia.Tím Bora-Hansgrohe tentoraz v koncovke stavil nie na Erika Bašku, ale na domáceho cyklistu Jaya McCarthyho ako šprintérskeho lídra, ktorý túto etapu na TDU ovládol pred štyrmi rokmi. McCarthy sa však nevyhol už spomenutému pádu a napokon skončil až osemdesiaty, hoci v rovnakom čase ako víťazný Ewan."Etapy s cieľom v Stirlingu bývajú náročné. Tušili sme, že toto nebude klasický šprintérsky deň, a tak sme sa na pódiu ocitli rôzne typy pretekárov. Mal som šťastie, že som sa vyhol pádu, bol som v tej chvíli viac vpredu," uviedol Caleb Ewan, cituje ho špecializovaný portál Cyclingnews.Na čelo celkového priebežného poradia sa dostal Ewan. Rovnaký čas má aj víťaz 1. etapy Ír Sam Bennett z tímu Deceuninck - Quick Step, ale Ewan má lepší súčet umiestnení z úvodných dvoch etáp. Erik Baška klesol z tretieho na 115. miesto s mankom 6:23 min, v hodnotení bodovacej súťaže je šiesty so ziskom 13 bodov. Lídrom je Belgičan Jasper Philipsen s 26 bodmi.Preteky Tour Down Under majú šesť etáp a vyvrcholia v nedeľu slávnym stúpaním na Willunga Hill. Tento rok v austrálskom úvode sezóne chýba Peter Sagan, na ktorého čakajú prvé preteky o pár dní v Argentíne na 38. ročníku pretekov Vuelta a San Juan Internacional.