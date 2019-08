Záverečný koncert Symfónia o Zemi budú môcť diváci precítiť ešte raz

Symfónia o Zemi Foto: Viva Musica! festival/Zdenko Hanout Foto: Viva Musica! festival/Zdenko Hanout

Symfónia o Zemi Foto: Viva Musica! festival/Zdenko Hanout Foto: Viva Musica! festival/Zdenko Hanout

Symfónia o Zemi Foto: Viva Musica! festival/Zdenko Hanout Foto: Viva Musica! festival/Zdenko Hanout

Symfónia o Zemi Foto: Viva Musica! festival/Zdenko Hanout Foto: Viva Musica! festival/Zdenko Hanout

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 27. augusta (OTS) - Vo štvrtok 22. augusta 2019 sa bratislavská Stará tržnica premenila na veľkú botanickú záhradu. Pódium lemovali desiatky živých stromov a rastlín, ktoré decentne objímali pódium so symfonickým orchestrom a veľkou LED obrazovkou. Záverečný koncert 15. ročníka festivalu Viva Musica! bol poctou prírode.Unikátne zábery prírody zachytenej kamerou Pavla Barabáša vyzneli vo štvrtok večer v kontexte správ o rozsiahlych požiaroch na Sibíri a v Amazonskom pralese, ktoré sa svetom šírili v uplynulých dňoch, ešte silnejšie a emotívnejšie. Obrazy umocňovala aj hudba Michala Novinskeho, Maoka, Oskara Rózsu a Martina Maroša Barabáša v nádherných orchestrálnych úpravách Juraja Růžičku a Michaely Rózsa Růžičkovej, ktorá koncert v podaní Symfonického orchestra a zboru Viva Musica! aj dirigovala. Klasický symfonický orchester na pódiu doplnila etno sekcia v zložení Maok, Marek Pastírik, Rami Shaafi a perkusionisti z La3no Cubano a zo skupiny Jamadan. V závere koncertu zaznela modlitba k Zemi v podaní Laurencie Krismadewi z Jávy.Prostredníctvom hudby a záberov z filmov slovenského režiséra, kameramana a medzinárodne najúspešnejšieho slovenského dokumentaristu sa diváci preniesli na cestu okolo sveta. Z útrob našej Zeme na najvyššie zasnežené vrcholy, zo zelených džunglí na zamrznuté, nehostinné póly, z neznámych krajín do Vysokých Tatier, od extrémneho dobrodružstva až po meditáciu a filozofiu iných kultúr. Záverečný koncert festivalu Viva Musica! návštevníkov vtiahol do abstraktného prírodného sveta plného zvláštnej jemnej energie. Pred koncertom takto pár slovami projektopísal samotný Pavol Barabáš, ktorému bol večer venovaný a ktorý v ten večer zároveň oslávil svoje blížiace sa okrúhle narodeniny.Výnimočný koncert si mohli užiť nielen diváci sediaci v sále, ale prostredníctvom LED obrazovky umiestnenej na námestí pred Starou tržnicou aj ľudia, ktorí sa na koncert nedostali. Koncert sa naživo streamoval aj na facebookovej stránke festivalu a diváci ho mali možnosť sledovať aj v amfiteátroch v Rači a v Rohožníku.“, hovoríFestival tento rok hostil svetovo úspešné slovenské zoskupenie Janoska Ensemble, islandského hudobníka a experimentátora Ólafura Arnaldsa, britského violončelistu, skladateľa a elektronického mága Petra Gregsona, španielskych The Opera Locos, franko-srbského huslistu Nemanju Radulovića s orchestrom Double Sens aj islandského klaviristu Víkingura Ólafssona. Program festivalu doplnili projekty Silent Piano Experience, ktorý vznikol v spolupráci so spoločnosťou Yamaha Music Europe, či Štvorkoncert, ktorý bol veľkou symphony session v podaní Jany Kirschner, Katarzie, Dana Bártu a Korben Dallas so symfonickým orchestrom pod taktovkou Braňa Kostku a zároveň oficiálnym narodeninovým koncertom festivalu.Viva Musica! festival je už 15. rok neoddeliteľnou súčasťou leta v Bratislave. Festival vznikol v roku 2005 a od svojho prvého ročníka ponúka ľuďom to najlepšie z klasickej hudby formou príťažlivou pre všetkých. V rámci uplynulých pätnástich ročníkov divákom priniesol viac ako 400 koncertov v podaní špičkových umelcov a hudobných zoskupení z celého sveta.Viac informácií na www.vivamusica.sk a na www.facebook.com/vivamusicafestival