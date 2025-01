Závet a rodinné podnikanie. Prečo je plánovanie nástupníctva nevyhnutné?

Dedenie zo závetu má prednosť pred dedením zo zákona

Dôležitosť závetu ako základného dokumentu pre budúcnosť biznisu

6.1.2025 (SITA.sk) - Prechod rodinného majetku a vedenia firmy na ďalšiu generáciu predstavuje pre slovenských podnikateľov významnú výzvu spojenú s množstvom právnych a daňových otázok.Podľa generálneho riaditeľa spoločnosti Wealth Effect Management Petra Štadlera je správne nastavenie rodinných vzťahov zásadné pre ochranu majetku a jeho plynulý prechod na nových vlastníkov. K tomu patrí aj príprava závetu, ktorý by mal byť detailný a spĺňať všetky zákonné náležitosti.Štadler zdôrazňuje, že dedenie zo závetu má prednosť pred dedením zo zákona. V praxi sa však stáva, že závet nespĺňa všetky zákonné náležitosti, čo vedie k sporom a môže firmu oslabiť.Konflikty medzi dedičmi sú pre podnikanie rizikom, najmä ak závet nejasne určuje majetkové podiely alebo manažérske právomoci. Problémy nastávajú aj v prípade, že poručiteľ nerešpektuje práva neopomenuteľných dedičov, čo vedie k neplatnosti závetu a dedeniu podľa zákona.V slovenskom právnom systéme majú podľa Štadlera neopomenuteľní dedičia zákonné právo na určitý podiel z dedičstva. Zakladateľ firmy by mal nielen pripraviť závet, ale aj vopred komunikovať svoje plány s rodinou a zabezpečiť, že dediči budú pripravení na prevzatie biznisu. Právne, finančné aj manažérske otázky si vyžadujú komplexný prístup.„Klientom pripomíname dôležitosť závetu ako základného dokumentu pre budúcnosť ich biznisu,“ dodáva Štadler. Rodinné nástupníctvo je proces, ktorý môže trvať roky, a podnikatelia by nemali podceniť jeho plánovanie, aby sa ich celý majetok a podnikanie neznehodnotili.