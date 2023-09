Závislosť bezpečnosti Arménska iba od Ruska bola strategická chyba, priznal premiér Nikol Pašinjan

Rusi Arménsku nepomáhajú

Pokúšajú sa o diverzifikáciu

3.9.2023 (SITA.sk) - Arménsky premiér Nikol Pašinjan uviedol, že závislosť jeho krajiny v bezpečnostnej sfére od jedného centra, ktorým bolo Rusko, sa ukázala ako strategická chyba.Ako referuje web eurointegration.com.ua, Pašinjan to povedal v rozhovore pre taliansky denník La Repubblica.„Arménska bezpečnostná schéma bola na 99,999 % prepojená s Ruskom, najmä v oblasti získavania zbraní a munície. Ale dnes, keď Rusko zbrane a muníciu potrebuje, je jasné, že aj keby Ruská federácia chcela, nebola by schopná zabezpečiť potreby Arménska v oblasti bezpečnosti,“ vyhlásil Pašinjan.V ostatnom čase výrazne ochladli vzťahy medzi Arménskom a Organizáciou zmluvy o kolektívnej bezpečnosti (OZKB) , ktorú prakticky ovláda Rusko.Po vojne v Náhornom Karabachu v roku 2020 táto aliancia neposkytla Jerevanu prakticky žiadnu pomoc a to isté sa udialo po niekoľkých ostreľovaniach arménskeho územia azerbajdžanskými silami.Podľa arménskeho premiéra to ukazuje, že „v oblasti bezpečnosti je závislosť či naviazanosť len na jedno centrum sama o sebe strategickou chybou“.„A až po tom, čo sme okúsili trpké ovocie tejto chyby, robíme veľmi neisté pokusy o diverzifikáciu našej bezpečnostnej politiky,“ priznal Pašinjan.