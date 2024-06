Závod na batérie do elektromobilov v Šuranoch dostane stimul 214 mil. eur

Slovensko podpísalo s konzorciom firiem InoBat a skupiny Gotion investičnú zmluvu na výstavbu závodu na výrobu batérií do elektromobilov za 1,233 miliardy eur. Spoločnosť GIB EnergyX Slovakia v Šuranoch dostane od štátu investičnú pomoc vo výške 214 miliónov eur. Z toho 150 miliónov eur vo forme dotácie a 64 miliónov eur ako úľavu na dani z príjmov. Na štvrtkovej tlačovej konferencii to povedala ministerka hospodárstva Denisa Saková.





GIB EnergyX, ktorá je spoločným podnikom čínskej skupiny Gotion a slovenskej spoločnosti InoBat, plánuje zamestnať do roku 2027 1311 ľudí."Cieľom investičného zámeru prijímateľa je zriadenie novej prevádzkarne priemyselnej výroby zameranej na výrobu lítium-železo-fosfátových batérií do automobilov," uviedlo ministerstvo hospodárstva v schválenom návrhu. Práce na investičnom zámere sú plánované do júla 2028. Začatie výroby spoločnosť plánuje v januári 2027 a dosiahnutie plnej plánovanej kapacity predpokladá v júni 2027. Celá produkcia novej prevádzkarne je určená na export na trh Európskej únie.Skupina Gotion, ktorá ako prvá spoločnosť v odvetví energetických batérií vstúpila na kapitálový trh v Číne, sa špecializuje na vývoj a výrobu batérií pre vozidlá, prenos a distribúciu energie a skladovanie energie. Spoločnosť vybudovala 14 gigafabrík s kapacitou nad 100 gigawatthodín (GWh). Gotion spolupracuje s viacerými nadnárodnými spoločnosťami vyrábajúcimi automobily. Jedným z akcionárov skupiny s podielom 25 % je Volkswagen Group. V roku 2023 skupina Gotion celosvetovo zamestnávala približne 23.000 zamestnancov a jej obrat dosiahol v prepočte 3,9 miliardy eur.