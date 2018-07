Závodná rada firmy Opel žiada vyjasniť budúcnosť vývojového strediska

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Rüsselsheim/Paríž 4. júla (TASR) - Závodná rada automobilky Opel žiada centrálu, ktorou je francúzsky koncern PSA, aby vyjasnila budúcnosť vývojového strediska v Nemecku. Pracuje v ňom takmer 7000 ľudí.Rada nalieha, aby manažment závodu Opel zvolal na štvrtok (5.7.) celozávodné zhromaždenie zamestnancov a poskytol im potrebné informácie. Uviedla to v stredu závodná rada v Rüsselsheime.Podľa nepotvrdených správ v tlači vedenie PSA uvažuje o tom, že vývojové stredisko zmenší o jednu časť. Francúzi už údajne oslovili viaceré vývojové strediská a ponúkli im ju na predaj. Konkrétne o tom informoval parížsky denník Le Monde.uviedla závodná rada v stanovisku.Ak sú informácie médií pravdivé, znamenalo by to, že manažment PSA a Opela už dlhšie o tom rokujú a vedome hovorili nepravdu odborovému zväzu IG Metall a zmierovaciemu orgánu, dodala závodná rada.Koncom mája sa vedenie firmy a zamestnanci dohodli na zabezpečení zamestnanosti do roku 2023 vrátane. Istotu zamestnanosti a mzdových príjmov dostalo 19.000 pracovníkov. Ďalších 3700 bude môcť dobrovoľne odísť z automobilky v rámci programu odstupného a predčasného odchodu do dôchodku.Vedenie PSA pripravilo pre Opel ozdravný program PACE. Hovorca Opela vyhlásil, že sa v jeho rámci vedenie nemeckého závodupre vývojové stredisko. Doteraz sa však nijaké nenašlo.