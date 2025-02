Zavraždených v Teplárni pripomína pamätná tabuľa, pre LGBTI+ ľudí sa otvorilo aj nové komunitné centrum – FOTO

Otvorenie komunitného centra

Nedostatok financií na fungovanie Inakosti

27.2.2025 (SITA.sk) - Na Zámockej ulici v Bratislave vo štvrtok odhalili pamätnú tabuľu Matúšovi Horváthovi , ktorých v októbri 2022 zavraždil útočník v bare Tepláreň. Ako v tejto súvislosti informovali zástupcovia LGBTI komunity, na spomienkovom akte sa zúčastnila aj Radka Trokšiarová, ktorá útok prežila.Zároveň začalo svoju činnosť aj nové Komunitné a integračné centrum In, ktoré má fungovať ako bezpečný priestor pre LGBTI+ ľudí, pričom v ňom nájdu aj psychologickú, sociálnu a právnu pomoc."Ak sa chceme vyvarovať chýb minulosti a chrániť ľudské životy, musíme poznať vlastnú históriu a poučiť sa z nej. Tabuľa pripomína, akú vysokú cenu môže mať, keď spoločnosť podľahne nenávisti a klamstvám," povedal majiteľ teplárne Roman Samotný Pokiaľ ide o nové komunitné centrum so sídlom na Záhradníckej ulici, jeho otvorenie podľa aktivistov prichádza v čase, keď štát intenzívne usiluje o vytlačenie "kvír" ľudí na okraj spoločnosti. Úmerne tomu podľa nich rastie počet LGBTI+ ľudí, ktorí potrebujú odbornú podporu.Podľa Iniciatívy Inakosť sa za posledný rok dopyt po psychologickej pomoci zdvojnásobil, právnu pomoc potrebovalo trikrát viac ľudí a žiadostí o sociálne poradenstvo pribudlo o 57 percent."Dnes k nám prichádzajú ľudia, ktorí zažívajú strach, úzkosť a obavy z budúcnosti. Chcú len normálne žiť, ale realita im to nedovoľuje. Táto krajina ich dennodenne presviedča, že tu pre nich nie je miesto. Psychologická a právna pomoc, ktorú poskytujeme, je pre nich často poslednou záchrannou sieťou," zdôraznil Samotný.Iniciatíva Inakosť zároveň pripomenula, že štát momentálne systematicky odpája organizácie na pomoc LGBTI ľuďom od všetkých foriem podpory. "Ak nezískame financovanie inou formou, budeme musieť výrazne obmedziť našu pomoc. To, či ju dokážeme udržať, je teraz v rukách verejnosti," uviedol riaditeľ Iniciatívy Inakosť Martin Macko Doplnil, že financie na fungovanie Inakosti vystačia len do júla, potom hrozí výrazné obmedzenie služieb a prepustenie ľudí, ktorí ich poskytujú. Organizácia preto spustila na portáli Donio zbierku, ktorá im má pomôcť udržať fungovanie novovzniknutého bezpečného miesta aspoň do konca roka.