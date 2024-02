Zažije Hamšík návrat do Neapolu? Od prezidenta SSC dostal ponuku pomáhať Calzonovi

Hamšíkova možnosť na návrat do Neapola

20.2.2024 (SITA.sk) - Niekdajší kapitán slovenskej futbalovej reprezentácie Marek Hamšík nateraz nezažije návrat do talianskeho klubu SSC Neapol , v ktorom hrával v rokoch 2007 až 2019.V súvislosti s 36-ročným rodákom z Banskej Bystrice sa špekulovalo, že by mohol pomáhať koučovi slovenskej reprezentácie Francescovi Calzonovi, ktorý bude do konca aktuálnej sezóny sedieť na dvoch stoličkách a okrem výberu SR povedie i neapolské mužstvo.Ako uviedol web talianskeho denníka Corriere dello Sport, Hamšík dostal od prezidenta SSC Neapol a známeho filmového magnáta Aurelia De Laurentiisa ponuku na štvormesačné pôsobenie pod Vezuvom v rámci Calzonovho realizačného tímu, no možnosť na návrat do Neapola odmietol."Marek sa chce ďalej venovať svojim veciam - akadémii, svojim deťom a rodine. Ale naďalej podporuje klub, a teraz s Calzonom ešte viac,“ uviedlo periodikum.Calzona vystriedal na lavičke SSC Neapol Walter Mazzarriho a zároveň podľa presne vymedzených podmienok zostáva aj šéfom slovenského tímu pri reprezentácii Slovenska. Calzona neprichádza do neznámeho prostredia.V rokoch 2015 až 2018 bol pod Vezuvom asistentom trénera Maurizia Sarriho a neskôr pomáhal aj Lucianovi Spallettimu až do svojho odchodu na lavičku reprezentácie Slovenska v roku 2022. V čase, keď bol Calzona asistent v Neapole, mužstvo požívalo rešpekt za svoj herný štýl, hoci k majstrovskému titulu sa neprepracovalo."Nastal čas dať priestor a podporu Calzonovi, ktorý predtým u nás pôsobil v ére Sarriho a Spallettiho a pozná 80 percent súčasného tímu. Až čas nám ukáže, či to bola správna voľba," poznamenal De Laurentiis.