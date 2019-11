Zažijú Slováci niekedy dôstojnú starobu?

Trend je neúprosný

Chýba politická vôľa

Vyzývame politikov na dialóg o štandarde starnutia

Organizácie podpísané pod iniciatívou:

4.11.2019 (Webnoviny.sk) -Počet seniorov na Slovensku vlani prvýkrát historicky prevýšil počet detí. Výskumný demografický ústav INFOSTATu zároveň predpokladá, že do roku 2040 bude na Slovensku žiť 540 tisíc mužov a 680 tisíc žien nad 70 rokov. Čísla sú voči Slovákom neúprosné a starnutie populácie tak bude jednou z najdôležitejších spoločensko-politických tém nasledujúcich období. Diskusia by však nemala byť len o tom, ako starnutie zaplatíme, ale v prvom rade o tom, ako by mal štandard starnutia na Slovensku vyzerať.Komplexne sa starnutiu na Slovensku venujú politici veľmi málo, napriek tomu, že naprieč odbornou verejnosťou a občianskymi združeniami existuje zhoda na nevyhnutných opatreniach. "Každý človek má predstavu o dôstojnej starobe, politicky a spoločensky však dôstojná staroba zatiaľ definovaná na Slovensku nebola, preto ani nevieme, ako ju zabezpečiť. Väčšina politikov síce o tejto téme veľa hovorí, ale ponúka len parciálne riešenia a vyhýba sa tým dlhodobým systémovým," vysvetľujú Mária Machajdíková a Kamila Adamkovičová z nadácie SOCIA."Napriek tomu, že sa téme na Slovensku venuje množstvo organizácii a expertov, v praxi sa deje málo systémových zmien. Preto sme sa rozhodli spoločne hovoriť nielen o teórií a legislatíve, ale veľmi reálne a prakticky o tom, ako má starnutie v našej krajine vyzerať. Súčasťou projektu je dotazník, ktorý sme zaslali odborníkom a zástupcom mimovládneho sektora, ale predovšetkým politikom, aby sme zistili, aké starnutie si pre Slovákov predstavujú," dodáva Kamila Adamkovičová. Prieskum už do dnešného dňa vyplnilo skoro 50 organizácií a občianskych združení a ďalšie pribúdajú. Výsledky budú zverejnené na okrúhlom stole venovanému dôstojnému starnutiu, ktorý sa uskutoční 14. novembra 2019.SOCIA – Nadácia na podporu sociálnych zmienNezávislá platforma SocioFórum, o. z.ADS Charitas KežmarokÁno pre život, n. o.Familiaris OZDD TEREZA, n. o.OZ SeniorhelpZariadenie pre seniorov PE – ES, n. o.Platforma rodín detí so zdravotným znevýhodnenímOMAPO Dunajská LužnáZáujmové združenie RODINAFilantrop, n.o.Komunikačný partner: agentúra Seesame s.r.o.