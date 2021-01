Zažila dobu, keď ľudia „zomierali ako muchy“. Dnes starenku z Brazílie zaočkovali medzi prvými

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

20.1.2021 (Webnoviny.sk) - Medzi šťastlivcami, ktorých v počiatočnej fáze vakcinácie proti ochoreniu COVID-19 v Brazílii zaočkovali, bola aj 106-ročná žena Zélia de Carvalho Morley.Tá sa narodila v Riu de Janeiro v roku 1914 a bola ešte malé dievča, keď pandémia iného ochorenia, tzv. španielskej chrípky, spôsobila v rokoch 1918 - 1920 smrť miliónov ľudí na celom svete.„Zasiahlo to celú Brazíliu. Zahynulo príliš veľa ľudí. Nezabudla som na to. Myslím si, že táto vakcína bude veľmi dobrá. Je to v Božích rukách,“ vyhlásila starenka predtým, ako si vyhrnula rukáv a pichli jej dávku od čínskeho výrobcu Sinovac.Keď mala pani Zélia 6 - 7 rokov, rodičia jej povedali, že ľudia bežne zomierajú na ulici. Neexistovali vtedy žiadne antibiotiká ani lieky.„Ľudia vtedy zomierali ako muchy,“ vyhlásil jej lekár Paulo Cesar Cunha Fabiano.