Zážitkový program Zberný dvor má motivovať žiakov základných škôl

Ilustračné foto. Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Žilina 11. októbra (TASR) – Motivovať k zodpovednému nakladaniu s odpadom a ochrane životného prostredia je cieľom zážitkového programu Zberný dvor, ktorý pre žiakov druhého až šiesteho ročníka základných škôl pripravil odbor životného prostredia Mestského úradu (MsÚ) v Žiline. Podľa hovorcu mesta Žilina Vladimíra Miškovčíka program vo Veľkej sále žilinského MsÚ navštívi 17. a 18. októbra spolu 840 detí.Okrem detí zo Žiliny sa to, ako správne triediť odpad a chrániť prírodu, dozvedia aj žiaci z Rajeckej Lesnej, Tepličky nad Váhom či Rosiny. Podujatie spestrí spevák a spisovateľ Branislav Jobus, ktorý hudbou uvedie knihu Zberný dvor a odohrá koncert na recyklovaných nástrojoch so svojou skupinou Vrbovskí víťazi, doplnil hovorca mesta Žilina." uviedol primátor Žiliny Peter Fiabáne.Každá škola, ktorá sa zúčastní na zážitkovej ekovýchove, dostane do daru niekoľko exemplárov publikácie Zberný dvor. "dodal Miškovčík.