Zážitok z adventných trhov: Vyberáme tie najkrajšie v Dolnom Rakúsku

24.11.2023 (SITA.sk) -sa predstaví v romantickom osvietenom parku a popri krásnom jazere, na ktorom sa odrážajú tisícky vianočných svetielok. Svoju prácu tu budú v stánkoch prezentovať rôzni remeselníci – kováči, výrobcovia pletených košíkov a drevených výrobkov, drotári i mnohí ďalší. Rôzne pochúťky z Puchbergských podnikov budú ponúkať miestni majitelia gastro prevádzok. Trhy sa konajú 9. a 10. decembra, súčasťou je hudobný sprievod a v nedeľu o 16:30 hod. príde aj Mikuláš.od 18. novembra je vianočný trh "Advent v parku" opäť v znamení udržateľnosti. Týka sa to regionálnej gastronómie aj témy predchádzania vzniku odpadu. Mesto je populárne svojimi rímskymi kúpeľmi. Oddych počas uponáhľaného obdobia vo vodnej a saunovej krajine so 14 liečivými prameňmi a rôznymi bazénmi, ako je napríklad otvorený sírny bazén, vám dá zabudnúť na predvianočný stres. Ten je skvelý napríklad aj po romantickej zimnej túre, ktorá vedie údolím Helenental z Badenu do Allandu.an der Ybbs sa koná 8. – 10. decembra a má naozaj nádhernú atmosféru, pretože sa odohrávajú na moste a nádvorí zámku. Súčasťou trhov sú detské dielne, hudobný program, desiatky vystavovateľov so stánkami, lahodné jedlo a očarujúce prostredie. Tieto trhy majú prívlastok aj "Žiarivé Vianoce".Ak by ste sa chceli cítiť ako uprostred diania skutočnej vianočnej rozprávky, navštívte tradičnýTrhy na tomto zámku sú považované za najromantickejšie vianočné trhy v celom Dolnom Rakúsku. Počas dvoch víkendov 2.-3. a 8.-10. decembra na vás čakajú stánky s regionálnymi predajcami, umelcami a remeselníkmi, ktorí predvedú svoje zručnosti vo vonkajších aj vnútorných priestoroch zámku Rosenburg. Špeciality z Waldviertlu patria ku skutočným gurmánskym zážitkom a treba ich ochutnať.Umenie, história a cisárska atmosféra spájajú dolnorakúske hrady na Dunaji. Našťastie sú záhrady a parky, a do istej miery aj areál, otvorené pre nás všetkých a sú dejiskom idylických a s láskou pripravených vianočných trhov, koncertov a podujatí počas rôznych adventných víkendov. Vianočné trhy na zámku Hof sú pozoruhodné výstavami na zámku, živým betlehemom a vianočnou stajňou. Regionálne remeslá, množstvo pochúťok a zábava pre malých aj veľkých sa ponúka aj na adventnom trhu v Grafeneggu alebo na adventnom trhu v benediktínskom opátstve Göttweig.Schloss Hof - 18.11. - 17.12.Grafenegg - 7. - 10.12.Göttweig - 2. - 10.12.Určite si nenechajte ujsť aspoň jednu. Či už exteriéri alebo interiéri pivničných uličiek v regióne Weinviertel sú atrakciou samy o sebe a dajú sa ideálne zakomponovať do prechádzky prírodou - vrátane ochutnávky vína. V advente sú dokonalou kulisou pre vianočný trh. Adventný trh v Retzi a Retzer Erlebniskeller naladia návštevníkov na Vianoce "pod zemou i nad zemou". Vinárska ulička Wolkersdorfer Kellergasse alebo najkrajšia pivničná "hora" v Rakúsku v meste Velm-Götzendorf sú očarujúce. Alebo najdlhšia vinárska ulička v Rakúsku v Hadrese. Prípadne vinárska ulička Loamgrui v Unterstinkenbrunne. Malé okná lisovní sú vyzdobené čečinou a sviečkami a pred nimi stoja slávnostné stoly obložené vínom a dobrotami. Otvorené dvere vás zavedú buď do umeleckých dielničiek, alebo k útulným posedeniam.Ak máte radi okrem vianočných trhov aj prechádzky prírodou, návštevuod 8. do 10. decembra v oblasti Waldviertel je najlepšie spojiť so zimnou turistikou. Výborné miesto na začiatok vašej zimnej prechádzky je práve táto turistická dedina, ktorá ponúka perfektnú kulisu na výlety do prírody aj v chladnom období.Čaro adventu v Dolnom Rakúsku môžete objaviť aj na ďalších podujatiach, ktoré nájdete na oficiálnej stránke https://www.dolne-rakusko.info/advent Informačný servis