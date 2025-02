Zázrak vo Vysokých Tatrách. Poľský turista prežil 500-metrový pád strmým terénom, život mu pomohla zachrániť najmä prilba

2.2.2025 (SITA.sk) - Poľský turista prežil v sobotu niekoľko stoviek metrov dlhý pád strmým terénom vo Vysokých Tatrách. Informovala o tom letecká záchranná služba Air - Transport Europe (ATE) na sociálnej sieti. O pomoc pre neho žiadala podľa nej skupinka poľských turistov, ktorá z vrchu Vysoká videla padať dole Centrálnym žľabom jedného zo svojich členov, následne s ním stratila akýkoľvek vizuálny či verbálny kontakt.Po prílete do určenej oblasti sa podarilo záchranárom z paluby lokalizovať zraneného, ktorý sa nachádzal nad Dračím plesom. Leteckí záchranári označili za zázrak, že muž pád dlhý približne 500 metrov dole strmým, zľadovateným terénom prežil.Lekárka bola k poľskému turistovi vysadená lanovou technikou. „Muž bol v šoku, ale pri vedomí, pádom utrpel zlomeninu predkolenia, úraz krčnej chrbtice a početné odreniny tváre. Aj to, že bol vybavený prilbou, mu pravdepodobne zachránilo život,“ skonštatovala ATE. Po primárnom ošetrení bol z miesta evakuovaný palubným navijakom pomocou transportnej sedačky a v stabilizovanom stave letecky prevezený do nemocnice v Poprade.