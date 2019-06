Zbankrotovaná PG&E pripravila reštrukturalizačný plán za 31 mld. USD

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

San Francisco 22. júna (TASR) - Americká energetická spoločnosť Pacific Gas and Electric Company (PG&E), ktorá v januári vyhlásila platobnú neschopnosť, pripravila reštrukturalizačný plán v hodnote 31 miliárd USD (27,39 miliardy eur), ktorého súčasťou sú aj dva fondy v objeme 34 miliárd USD na pokrytie minulých a budúcich nárokov súvisiacich s požiarmi. Podľa agentúry Bloomberg prvý fond vo výške 14 miliárd USD pokryje minulé nároky a druhý so sumou 20 miliárd USD budúce.cituje hovorcu spoločnosti agentúra Reuters. Plán by mal byť oficiálne predložený v auguste.PG&E v januári vyhlásila bankrot na základe Kapitoly 11 konkurzného práva po tom, čo musela čeliť pohľadávkam vo výške vyše 30 miliárd USD súvisiacim s lesnými požiarmi v Kalifornii, ktoré podľa vyšetrovania spôsobilo jeho elektrické vedenie. Ide o jednu z najväčších prírodných katastrof na svete v roku 2018, ktorá usmrtila viac než 85 ľudí a zničila vyše 14.600 domov, mobilných obydlí a ďalších obytných jednotiek.(1 EUR = 1,1316 USD)