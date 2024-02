Zbavte sa nudy a užite si nabité prázdniny v Demänová Rezort!

26.2.2024 (SITA.sk) - Prečo si vybrať na jarné prázdniny Demänová Rezort ? V tomto family-friendly rezorte si každý nájde to svoje a za každého počasia. Celé jarné prázdniny na vás čaká denný program, takže nudiť sa tu s deťmi rozhodne nebudete.Zaujíma vás, ako by vyzeral bežný dovolenkový deň? Poďme sa spoločne pozrieť, čo všetko viete zažiť počas prázdnin na jednom mieste.Základom každého dňa plného zážitkov musia byť raňajky , ktoré vás postavia na nohy. A povieme vám, výber v Demänová Rezort naozaj stojí za to! Posilnení môžete vyraziť na prechádzku po rezorte, vyskúšať s deťmi 3D bludisko, zipline či každý jeden rozprávkový kolotoč. V sobotu si môžu dámy zatiaľ skočiť na rannú jógu. A keď už budete cítiť hlad, zastavíte sa na vynikajúci obed v extocikej indickej reštaurácii Safran či v štýlovom Pinuse.Poobede sa pripravte na obrovské nadšenie animátorov a maskotov Aničky a Kubka! Na deti čaká animačný program plný rôznych aktivít od majstrovstiev svetla, cez legendárnu minidisco až po večerné kino. Okrem bežného programu sa každú sobotu animácie ponoria do inej témy. Spoločne zažijete skautský víkend, kedy prídu detičky učiť rôzne triky naozajstní skauti, remeselný víkend s tvorivými dielňami či víkend plný rozprávkových bytostí.Deti sa nudiť stopercentne nebudú. A čo rodičia? V rezorte nezabudli ani nás dospelých - každá sobota bude zakončená skvelým hudobným večerom, kde si môžete vychutnať nielen skvelé drinky ale aj perfektného DJ-a. Útulné wellness v cene pobytu a široká ponuka masáží je už len čerešničkou na torte. A pre tých, ktorí si chcú užiť poslednú lyžovačku v Jasnej, je tu skibus zdarma priamo z rezortu.V Demänová Rezort to jednoducho žije za každého počasia. Zažite pohodové jarné prádzniny bez starostí, rezervujte na demanovarezort.sk Informačný servis