Zber vzoriek v odpadových vodách by mohol pomôcť v efektívnejšom boji proti koronavírusu

4.7.2020 (Webnoviny.sk) - Testy na koronavírus zamerané na odpadové vody by mohli priniesť "ľahké víťazstvo", uvádza spravodajský portál BBC s tým, že by mohli nárast infekcií zaznamenať až o desať dní skôr, ako existujúce medicínske testy.Záujem o túto oblasť zvýšili výsledky výskumu z počiatkov pandémie ochorenia COVID-19, keď vedci zistili, že ľudia infikovaní vírusom majú vírusový materiál vo výkaloch.Vedecký tím pod vedením britského Centra pre ekológiu a hydrológiu pracuje na štandardizovaní testu, ktorý by "počítal" množstvo koronavírusu vo vzorkách odpadovej vody. "Čím skôr nájdete (signál), tým skôr môžete podniknúť opatrenia," skonštatoval vedúci výskumu Andrew Singer.Vedci z univerzít v Newcastli, Bangore a Edinburghu spojili sily s miestnymi vodárňami a zbierajú vzorky odpadových vôd predtým, ako prejdú čističkami."Zbieraním vzoriek odpadových vôd v rôznych častiach kanalizácie môžeme postupne zúžiť výskyt epidémie na menšie oblasti, čím umožníme úradom verejného zdravotníctva rýchlo a cielene zasiahnuť v oblastiach so zvýšeným rizikom šírenia infekcie," vysvetlil Singer zámer projektu.Vedci už v súčasnosti majú spoľahlivý test na určenie prítomnosti či neprítomnosti koronavírusu a snažia sa nájsť spôsob, ako pravidelne a spoľahlivo merať hladinu vírusu v kanalizačnej sieti.David Graham z univerzity v Newcastli, ktorý sa podieľa na vývoji testu, vysvetľuje, že je jednoduché určiť, či vo vzorke je alebo nie je genetická stopa, v záujme epidemiológie, však musia byť exaktnejší."Dokážeme spočítať koľko vírusu je vo vzorke a keďže vzorky sú z čističiek, ktoré slúžia špecifickým komunitám, vieme vám povedať aj približné počty ľudí, od ktorých pochádza," uviedol s tým, že v súčasnosti trvá sedem až desať dní, kým sa určí, či osoba má alebo nemá ochorenie, no oni by mohli už na druhý deň po odobratí vzorky vedieť povedať, či je v určitej komunite niekto nakazený.Pred zaradením testu do systému monitorovania ochorenia COVID-19 ho však vedci ešte potrebujú doladiť.