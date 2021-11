Zbierka okuliarov v Dúbravke zlomila rekord

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

10.11.2021 (Webnoviny.sk) - Nie desiatky, ale stovky, nie jedna krabica, ale niekoľko a z rôznych miest Slovenska. Zbierke starých okuliarov v bratislavskej Dúbrave sa darí. V utorok 9. novembra prebehlo jej odovzdávanie členom Lions Club Bratislava Bona Fide, ktorí zbierku pred šiestimi rokmi z iniciatívy vicežupana a doktora Juraja Štekláča v Dúbravke spoločne spustili.Preberanie starých okuliarov prebehlo pri špeciálnej búdke na okuliare, ktorá pribudla v Parku na Fedákovej v septembri tohto roku a pochádza z dielne Centra sociálnych služieb Karola Matulaya. "Spoločne s priateľmi z centra sociálnych služieb sme špeciálnu búdku na okuliare osadili pre zlepšenie dostupnosti zbierky mimo budov miestneho úradu," vysvetľuje vicežupan Juraj Štekláč.Počas utorkového preberania zbierky pridala mestská časť Bratislava-Dúbravka aj tie okuliare, ktoré prichádzali na miestny úrad osobne, prípadne listom, balíkom. "Zaujímavé bolo, že prišli zásielky aj z iných miest, napríklad z Piešťan, Nových Zámkov, a aj z firiem, kde si zbierku zorganizovali a následne nám ju poslali," dodal Juraj Štekláč.Zbierka starých okuliarov prebieha v Dúbravke už šiesty rok, posledné odovzdanie darovaných starých okuliarov bolo na konci júna, po piatich mesiacoch pre mimoriadne veľký počet starých okuliarov sa v utorok zopakovalo. Odovzdaných kúskov bolo viac než päťsto, zbierka pokračuje ďalej.Škatule na zbieranie okuliarov sú k dispozícii v budovách miestneho úradu – na Žatevnej 2 a ulici Pri kríži 14. Patria do nich okuliare staré, nepotrebné, použité, no nie zlomené, zničené.Zozbierané okuliare z Dúbravky putujú do zberného strediska v Taliansku, kde sa s nimi ďalej pracuje, čistia sa a premeriavajú. Tieto okuliare pomáhajú potom v tretích krajinách, najmä v Afrike ľuďom, ktorí okuliare potrebujú, avšak nemajú finančné prostriedky na to, aby si ich zadovážili.Podľa údajov Svetovej zdravotníckej organizácie trpí na celom svete poruchami zraku 217 miliónov ľudí. Väčšinu takýchto zrakových chýb je možné rýchlo diagnostikovať a pomerne ľahko liečiť použitím korekčných šošoviek. Napriek tomu milióny ľudí v rozvojových krajinách trpia, pretože nemajú okuliare. Nemôžu sa učiť, nemôžu pracovať, keďže nevidia ostro a jasne. Pre deti jasné videnie znamená lepšie vzdelanie, zdravší rozvoj a lepšiu kvalitu života. Pre dospelých zasa viac pracovných príležitostí a lepšie uplatnenie, pre seniorov menšiu závislosť na pomoci iných.To je dôvod, prečo sa zapojiť do celosvetového projektu Lions Recycle for Sight. Zbierka sa dá podporiť počas celého roka, Lioni a dobrovoľníci na celom svete zbierajú staré okuliare -dioptrické, slnečné, v plastových či kovových rámoch, následne ich čistia, triedia, balia a posielajú do rozvojových krajín.Lions club Bratislava Bona Fide je charitatívna organizácia, ktorá patrí do medzinárodnej siete Lions clubs International, založená bola 1917 v Chicagu a dnes má už vyše 1,4 milióna členov združených v 42-tisíc kluboch sídliacich v 200 krajinách sveta. Činnosť klubov je orientovaná na pomoc nevidomým a slabozrakým, inak hendikepovaným ľuďom, seniorom a sociálne odkázaným, ako aj deťom v detských domovoch.Informačný servis