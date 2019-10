Zbierka Pomáhame potravinami lámala rekordy Foto: Kaufland Foto: Kaufland

Zaujímavosti o zbierke potravín

• Zbierka Pomáhame potravinami sa koná od roku 2014.

• Celkovo sa od začiatku projektu Pomáhame potravinami vyzbieralo vyše 281 ton potravín, v ktorých sa pripravilo okolo 14 200 potravinových balíkov.

• Tento rok sa na zbierke podieľalo 815 dobrovoľníkov Slovenského Červeného kríža, ktorí spolu odpracovali takmer 4 800 dobrovoľníckych hodín.

• Najviac darovanou potravinou boli cestoviny. Vyzbieralo sa ich takmer 13 ton. Nasledovala múka a ryža, z oboch potravín zákazníci darovali po 9 ton.

Bratislava 29. októbra (OTS) - Na pomoc ľuďom, ktorí žijú v núdzi, sa tento rok vyzbieralo rekordných 72 ton trvanlivých potravín. Zákazníci pritom sami darovali takmer 60 ton potravín a Kaufland prispel ďalšími 12 tonami. Zbierka Pomáhame potravinami, ktorú pripravoval reťazec v spolupráci so Slovenským Červeným krížom (SČK) po šiesty raz, sa konala 17. októbra pri príležitosti Svetového dňa výživy.Počas celého dňa mali zákazníci možnosť prispieť časťou svojho nákupu pre tých, ktorí si nemôžu dovoliť to, čo oni. Darovať mohli akékoľvek trvanlivé potraviny, ktoré následne odovzdali dobrovoľníkom zo SČK. Zapojilo sa ich vyše 16 000 na všetkých predajniach Kaufland po celom Slovensku, čo svedčí o tom, že ľudia chcú pomáhať a stále pomáhajú. „“ vyhlásila hovorkyňa spoločnosti Kaufland. Niektorí zákazníci sú pravidelnými darcami, no do zbierky sa zapojilo aj mnoho tých, ktorí tak doteraz neurobili. Prispeli nielen zopár produktmi, ale v mnohých prípadoch aj plnou taškou alebo plným vozíkom potravín.,“ uviedlaBalíky s potravinami rozdelil ľuďom v núdzi Slovenský Červený kríž. Z každého potravinového balíka si budú môcť pripraviť zhruba 5 až 6 teplých jedál. „,“ vyhlásila generálna sekretárka SČK“ dodala