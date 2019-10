Zbierka Pomáhame potravinami lámala rekordy. Vyzbieralo sa o 13 ton potravín viac pre ľudí v núdzi ako minulý rok

Zaujímavosti o zbierke potravín



Zbierka Pomáhame potravinami sa koná od roku 2014.



Celkovo sa od začiatku projektu Pomáhame potravinami vyzbieralo vyše 281 ton potravín, v ktorých sa pripravilo okolo 14 200 potravinových balíkov.



Tento rok sa na zbierke podieľalo 815 dobrovoľníkov Slovenského Červeného kríža, ktorí spolu odpracovali takmer 4 800 dobrovoľníckych hodín.



Najviac darovanou potravinou boli cestoviny. Vyzbieralo sa ich takmer 13 ton. Nasledovala múka a ryža, z oboch potravín zákazníci darovali po 9 ton.



29.10.2019 (Webnoviny.sk) - Na pomoc ľuďom, ktorí žijú v núdzi, sa tento rok vyzbieralo rekordných 72 ton trvanlivých potravín. Zákazníci pritom sami darovali takmer 60 ton potravín a Kaufland prispel ďalšími 12 tonami. Zbierka Pomáhame potravinami, ktorú pripravoval reťazec v spolupráci so Slovenským Červeným krížom (SČK) po šiesty raz, sa konala 17. októbra pri príležitosti Svetového dňa výživy.Počas celého dňa mali zákazníci možnosť prispieť časťou svojho nákupu pre tých, ktorí si nemôžu dovoliť to, čo oni. Darovať mohli akékoľvek trvanlivé potraviny, ktoré následne odovzdali dobrovoľníkom zo SČK. Zapojilo sa ich vyše 16 000 na všetkých predajniach Kaufland po celom Slovensku, čo svedčí o tom, že ľudia chcú pomáhať a stále pomáhajú. "Tohtoročný výsledok zbierky nás úprimne veľmi teší. Z darovaných potravín sa podarilo pripraviť vyše 3 400 balíkov, čo je o 430 balíkov viac ako v minulom roku," vyhlásila hovorkyňa spoločnosti Kaufland Lucia Langová. Niektorí zákazníci sú pravidelnými darcami, no do zbierky sa zapojilo aj mnoho tých, ktorí tak doteraz neurobili. Prispeli nielen zopár produktmi, ale v mnohých prípadoch aj plnou taškou alebo plným vozíkom potravín. "Stalo sa dokonca aj to, že jedna z našich zákazníčok si pomýlila deň a potraviny do zbierky nakúpila deň vopred. Vrátila sa však s nákupom v ten správny deň a celý ho odovzdala dobrovoľníkom SČK," uviedla Langová.Balíky s potravinami rozdelil ľuďom v núdzi Slovenský Červený kríž. Z každého potravinového balíka si budú môcť pripraviť zhruba 5 až 6 teplých jedál. "Na Slovensku stále žije mnoho ľudí, pre ktorých sú vzácne aj najbežnejšie trvanlivé potraviny, či sú to mnohopočetné rodiny, sociálne slabší alebo napríklad seniori. Sme preto veľmi šťastní, že sa našlo toľko darcov, ktorí sa rozhodli pomôcť," vyhlásila generálna sekretárka SČK Zuzana Rosiarová Kesegová."Chceli by sme sa touto cestou poďakovať aj našim zákazníkom, ktorým nebol ľahostajný osud ľudí v núdzi. Je pre nás dôležité, že sme hlavne vďaka nim dokázali opäť pomôcť tisícom ľudí po celom Slovensku v zmysle našej stratégie spoločenskej zodpovednosti s mottom Rozhodujú činy," dodala Langová.Spoločnosť Kaufland patrí k lídrom medzi obchodnými reťazcami a v súčasnosti prevádzkuje viac ako 1270 samoobslužných obchodných domov v Nemecku, Českej republike, Poľsku, Chorvátsku, Rumunsku, Bulharsku a na Slovensku. Prvý obchodný dom otvoril Kaufland v roku 2000 v Poprade a doteraz otvoril na území Slovenska spolu 67 prevádzok. Obchodné domy Kaufland ponúkajú rôznorodý sortiment a atraktívne privátne značky. To, že Kaufland patrí medzi top značky na slovenskom trhu dokazujú aj ocenenia Najzamestnávateľ roka v kategórii obchod a služby (2016, 2018), Slovak Superbrands Award (2015, 2016, 2017, 2018, 2019), Najdôveryhodnejšia privátna značka (2016, 2017, 2018, 2019), Najdôveryhodnejší predajca potravín (2018), Zodpovedný predajca (2016) a Top Employer Slovensko 2019. Spoločnosť Kaufland je generálnym partnerom Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) a PRO-HOKEJ a.s. V rámci spoločenskej zodpovednosti je okrem iných aj dlhoročným partnerom Slovenského Červeného kríža. Dôležitým faktorom je aj ochrana životného prostredia a rôzne ekologické projekty, ktoré firma realizuje. Viac informácií na: www.kaufland.sk Inzercia