Zbierka pre deti s rakovinou je v plnom prúde. Prispejte aj vy

Cieľom je vyzbierať 100 000 €



Peniaze poputujú na modernizáciu detského onkologického oddelenia



Deťom chýbajú pohodlné postele, úložný priestor aj prístupné kúpeľne



25.7.2023 (SITA.sk) -Na Slovensku ročne ochorie na rakovinu okolo 200 detí. Viac ako polovica z nich sa lieči na Klinike detskej hematológie a onkológie NÚDCH v Bratislave. Práve tu pôsobí aj Deťom s rakovinou, n. o., ktorá už roky vytvára pre hospitalizované deti príjemnejšie a bezpečnejšie miesto na život. V súčasnosti má v pláne zmodernizovať Oddelenie veľkých detí od 6 do 18 rokov.Pohodlná posteľ, úložný priestor na veci či ľahko prístupná kúpeľňa. Pre niektorých samozrejmosť, pre deti s rakovinou častokrát len pekná predstava. Takto to však byť nemusí. Deťom s rakovinou, n. o. spustila zbierku, z ktorej vyzbieraná čiastka poputuje na rekonštrukciu izieb a spoločných priestorov na detskej onkológii. Prispieť môžeš aj ty, jednorázovo alebo mesačne, čiastkou, ktorú uznáš za vhodné. Zbierku nájdeš tu. Cieľom rekonštrukcie je poskytnúť deťom a ich rodičom moderné a bezpečné izby so vstavaným nábytkom, bezbariérovou kúpeľňou a prístrojmi na centrálny monitoring. Väčšie súkromie pacientom a ich rodinám zabezpečí transformácia trojlôžkových izieb na dvoj a jednolôžkové. Modernizácia prebehne aj v spoločných priestoroch a na pracoviskách personálu. V pláne je vybudovať aj práčovňu so sušičkou a v neposlednom rade aj senzorickú miestnosť na účely psychoterapie.A prečo je tak dôležité, aby tieto deti žili v modernom prostredí? Hospitalizácia onkologického pacienta môže trvať aj viac ako rok. Počas tohto obdobia sa pohybuje iba v priestoroch oddelenia, nemôže ísť domov, do parku, ani na slnko. Priestor, v ktorom trávi všetok svoj čas, má preto obrovský vplyv na jeho psychickú pohodu. A tá výrazne ovplyvňuje aj dĺžku liečby a teda aj návrat do bežného života. A tento fakt nemôžeme ignorovať. Prispej aj ty na dobrú vec ešte dnes.Informačný servis