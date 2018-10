ZBOHOM, BABIE LETO: Teplé počasie končí, víkend prinesie ochladenie

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 18. októbra (TASR) - Babie leto sa tento týždeň definitívne končí. Výrazné ochladenie má prísť v priebehu budúceho týždňa. Informoval o tom Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na sociálnej sieti.Ochladzovať sa má podľa meteorológov už cez víkend, kedy k nám prenikne chladný vzduch od severozápadu. Maximálne denné teploty tak dosiahnu v nedeľu na juhu Slovenska okolo 15 stupňov Celzia, na severe bude pod desať stupňov.Dlhodobé výrazné ochladenie aj so zrážkami prinesie studený morský, pôvodom arktický vzduch zo severozápadu. V teplejších lokalitách Slovenska má byť podľa meteorológov okolo desať stupňov Celzia. Na severe by sa mala teplota držať pod hranicou piatich stupňov, pričom meteorológovia rátajú aj so silnejším vetrom.uzavrel SHMÚ.