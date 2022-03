Zbombardovanie nemocnice v meste Mariupoľ odsúdil aj Heappey, útok Ruska označil za vojnový zločin

Vojnový zločin

Rusi obvinili Ukrajinu bez dôkazov

10.3.2022 (Webnoviny.sk) - Námestník britského ministra obrany pre ozbrojené sily James Heappey vyhlásil, že stredajší útok ruských jednotiek na detskú nemocnicu a pôrodnicu v ukrajinskom Mariupole je vojnový zločin.Zároveň varoval ruského prezidenta Vladimira Putina , že použitie chemických zbraní na Ukrajine môže vyvolať „medzinárodnú odpoveď“.Ako uviedol Heappey, bol to vojnový zločin bez ohľadu na to, či išlo o „nerozlišujúce“ paľby do zastavanej oblasti alebo o úmyselné zacielenie.Administratíva amerického prezidenta Joea Bidena v stredu verejne varovala, že Rusko sa môže snažiť použiť na Ukrajine chemické alebo biologické zbrane. Podľa Washingtonu by sa Rusko mohlo pokúsiť o zámienku pre ďalšiu eskaláciu dva týždne starého konfliktu.Rusko zároveň bez dôkazov tvrdí, že Ukrajina prevádzkuje laboratóriá chemických a biologických zbraní s podporou USA.Heappey pre BBC povedal, „že keď iné krajiny použili chemické zbrane, vyvolalo to medzinárodnú reakciu“.