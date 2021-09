Zbrojári chcú viac zapojiť slovenské zbrojárenské firmy do výroby obrnených vozidiel, žiadajú 50-percentný podiel

Stovky nových pracovných miest

Výrobná a servisná nezávislosť Slovenska

9.9.2021 (Webnoviny.sk) - Združenie bezpečnostného a obranného priemyslu SR (ZBOP SR) požaduje 50-percentné zapojenie slovenských zbrojárskych firiem do dodávok bojových obrnených vozidiel pre Slovensko. ZBOP SR to uviedlo v tlačovej správe, ktorú zaslal výkonný riaditeľ spoločnosti W.R.P.R. Michal Krajčír.Zbrojári tak reagovali na zverejnenie zámeru vlády, ktorá chce do výroby bojových obrnených vozidiel s pohonom 8x8, ktoré si objednala, zapojiť aj slovenské zbrojárske firmy ich 40-percentným podielom.„Našou pripomienkou v medzirezortnom konaní bolo, aby zapojenie domáceho priemyslu dosiahlo minimálne 50 percent. Prioritou Slovenska by malo byť, aby sa hlavné časti obrnených vozidiel vyrábali priamo na území SR,” povedal Tibor Straka, prezident ZBOP SR.Pre Slovensko by zapojenie domáceho obranného priemyslu podľa ZBOP SR prinieslo nielen oživenie strojárenského priemyslu, ale tiež stovky nových pracovných miest v regiónoch, ako aj obrovský prínos do hrubého domáceho produktu (HDP).„S výrobou na Slovensku sa vytvorí aj reťazec subdodávateľov a logistiky, ktorá vytvorí ďalšie pracovné miesta. Pri zachovaní časti alebo celej výroby na Slovensku môžeme tiež hovoriť o výrobnej a servisnej nezávislosti Slovenska, čo je pre našu krajinu ďalšia z výhod,” dodal Straka.Slovenskí zbrojári preto budú trvať na tom, aby sa podiel domácich zbrojárskych spoločností na výrobe obrnených vozidiel, ktoré si krajina objednala, zvýšil na 50 percent.