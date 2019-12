Zdaneniu výnosov sa dá vyhnúť investovaním na regulovanom trhu

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 14. decembra (TASR) – Výnosy z investovania ovplyvňuje vývoj trhu, správne načasovanie investícií, vstupné poplatky, ale aj dane a odvody zo zisku. Zdaneniu výnosov sa dá vyhnúť investovaním do cenných papierov, ktoré sú od daní oslobodené. Pre fyzické osoby ide o indexové fondy, akcie či dlhopisy, ktoré sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu burzy cenných papierov, upozornil na to generálny riaditeľ správcovskej spoločnosti Across Private Investments Maroš Ďurik.tvrdí Ďurik.Výnosy z investícií môžu znížiť dane a odvody. Vyhnúť sa zdaneniu zisku je však možné investovaním do nástrojov, ktoré sú od daní a odvodov zo zákona oslobodené.vysvetlil riaditeľ.Od začiatku budúceho roka pribudne do zákona nová podmienka. Ak si bude chcieť investor uplatniť tento časový test, musí byť investičný nástroj prijatý na obchodovanie na regulovanom trhu minimálne rok.spresnil Ďurik.Druhou možnosťou na optimalizáciu daní, ktorá sa dá využiť práve na konci roka, je započítanie ziskov a strát investičných nástrojov, ktoré sú uvedené v daňovom priznaní na rovnakom riadku. Výnimkou sú práve cenné papiere prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu.dodal Ďurik.Najpriaznivejšími daňami pre investora sú sedempercentná daň z dividend alebo 19-percentná zrážková daň. Ich zaplatenie je výhodnejšie ako kombinácia daň a zdravotné odvody, ktoré musí investor odviesť v prípade niektorých investičných nástrojov, akými sú napríklad zmenky. Daňové zaťaženie takýchto investičných nástrojov môže podľa Ďurika dosiahnuť až 39 %.