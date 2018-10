Zdaňovanie digitálnych platforiem spôsobuje problémy hotelierom

Ilustračná snímka.. Foto: TASR/Radovan Stoklasa Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 27. októbra (TASR) - Slovensko je jednou z prvých krajín, ktorá sa snaží zdaniť zahraničné firmy, ktoré podnikajú v oblasti digitálnej ekonomiky. Hotelieri však tvrdia, že na to doplácajú. Na finančnej správe sa totiž zaregistrovalo dobrovoľne päť firiem z oblasti ubytovania, veľkí hráči na trhu tak zatiaľ neurobili. Daň preto ostáva na pleciach ubytovacích zariadení.Poskytovatelia služieb prostredníctvom digitálnych platforiem majú od začiatku tohto roka nové povinnosti. Spoločnosti ako napríklad Airbnb, či Booking.com by mali všetky príjmy plynúce z poskytovania služieb na území Slovenska aj zdaňovať na Slovensku.vysvetlila hovorkyňa finančnej správy Ivana Skokanová.Zahraničné digitálne platformy majú okrem toho povinnosť zaregistrovať si stálu prevádzkareň. Daniari vysvetľujú, že práve to umožní, aby daňovníci poskytujúci služby prepravy alebo ubytovania nemuseli zrážať daň z platieb za sprostredkovanie.priblížila Skokanová. Pre TASR potvrdila, že doteraz sa dobrovoľne zaregistrovalo päť spoločností, finančná správa však nemôže menovať konkrétne firmy kvôli daňovému tajomstvu.doplnila Skokanová.Hotelieri však tvrdia, že nová legislatíva priniesla zmätok do vzťahov medzi zariadeniami a digitálnymi platformami.tvrdí generálny manažér Asociácie hotelov a reštaurácií Marek Harbuľák. Podľa jeho slov doteraz neboli zaregistrované stále prevádzkarne najväčších hráčov na trhu.konštatuje Harbuľák. Finančná správa uviedla, že využíva zákonné možnosti a nástroje na to, aby všetky platformy identifikovala a upozornila ich na plnenie si povinností.Asociácia vyčíslila, že v súčasnosti sa viac ako 60 % individuálnych rezervácií realizuje cez digitálne platformy.tvrdí Harbuľák. Hotelieri tiež upozorňujú na to, že štát nedokáže zdaniť tie digitálne platformy, ktoré sprostredkúvajú ubytovanie v rámci zdieľanej ekonomiky, keďže v tomto prípade nedokáže ani identifikovať fyzické osoby, ktoré takéto služby poskytujú prostredníctvom týchto platforiem.Slovenská komora daňových poradcov (SKDP) vysvetľuje, že ubytovacie zariadenia môžu mať v praxi problémy, ak majú s operátormi digitálnych platforiem uzatvorenú zmluvu, podľa ktorej všetky dane a poplatky na Slovensku znáša poskytovateľ služby, a nie sprostredkovateľ.uviedol Peter Feiler z komory. Zahraničné spoločnosti sa totiž môžu odvolávať na zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia.myslí si Feiler.Slovensku by mohlo pomôcť, ak by bola prijatá legislatíva na európskej úrovni.dodala Skokanová.