Zdaňovanie gastrolístkov a príspevku na stravu sa zrovnoprávňuje, začali platiť aj ďalšie zmeny

Šesť novelizačných článkov vypustili

Spravodlivosť zostáva zachovaná

2.1.2022 (Webnoviny.sk) - Podnikatelia už nebudú musieť preukazovať výšku stravného daňovým dokladom. Vyplýva to z novely zákona o dani z príjmov, ktorá nadobudla účinnosť od 1. januára tohto roka.Klesá však suma, ktorú si môžu podnikatelia uplatniť ako výdavok v daňovom priznaní.Kým vlani si podnikatelia mohli do daňových výdavkov zahrnúť a zdokladovať stravné vynaložené za každý odpracovaný deň v sume 5,10 eura, po novom to bude bez akéhokoľvek dokladovania už len suma 2,81 eura na deň.Novelou zákona sa od januára zrovnoprávňuje zdaňovanie stravovacích poukážok a finančných príspevkov na stravovanie. Z pôvodného návrhu sa však vypustilo šesť zo siedmich novelizačných článkov.„Veci, na ktorých nebola zhoda na ministerstvách, z pôvodného návrhu vyraďujeme," povedal v októbri minulého roka v pléne parlamentu poslanec za stranu SaS Marián Viskupič.V schválenom legislatívnom návrhu však podľa neho zostáva nastavenie spravodlivosti medzi gastrolístkom a finančným príspevkom na stravovanie. „Gro zostáva a ďalšie veci, verím, že v budúcnosti budú na stole," dodal.