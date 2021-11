Zdaňovanie tringeltov aj krčah vody zdarma. Ako hodnotí gastro sektor Matovičovu reformu?

Detské menu a "ekomenu"

23.11.2021 (Webnoviny.sk) - Prevádzkovatelia gastro sektora, združení v zoskupení Zachráňme gastro!, vítajú návrh ministra financií Igora Matoviča (OĽaNO) na zníženie dane z pridanej hodnoty (DPH) pre reštaurácie.DPH však podľa nich treba znížiť čo najskôr. Zároveň dúfajú, že sa rokovania o návrhu nestanú predmetom mesiace a mesiace dlhých medzirezortných bojov.Zoskupenie prosí všetkých politikov, z opozície i koalície, aby urobili všetko preto, aby ťažko skúšanému sektoru pomohli v parlamente, čo najskôr. Iniciatíva Zachráňme gastro! to uviedla vo svojom stanovisku.DPH pre reštaurácie by sa mala znížiť zo súčasných 20 % na 10 %. Po novom by však mali podliehať DPH aj tringelty. Tie by mali dosahovať 9 % z ceny jedál bez DPH. Všetky tringelty by pritom mali reštaurácie rozdeliť ako odmeny pre zamestnancov.Ďalšou podmienkou bude podľa Matoviča to, aby reštaurácie ponúkali pri všetkých jedlách detské menu s polovičnou porciou a polovičnou cenou. Gastrosektor by mal tiež podľa ministra financií zaviesť tiež tzv. ekomenu, ktoré by tvorila polovičná porcia za tri štvrtiny ceny. Ku každému jedlu by mal zákazník dostať krčah vody zdarma.Kým v súčasnosti pri 100-eurovom účte DPH dosahuje 20 eur, teda celková cena tvorí 120 eur, po novom by sa podľa Matoviča k sume 100 eur pripočítal 9-eurový tringelt (tringelt 9 % zo sumy jedla) a DPH by sa vyberala vo výške 10 % so sumy 109 eur. Celková cena by tak predstavovala 119,90 eura.„Samozrejme, výhodu ponúkaného znižovania DPH môžu ovplyvniť detaily pridružených podmienok, no z toho čo sme počuli, pre nás nie je nič absolútne nepriechodné. Veríme, že ministerstvo financií bude o týchto detailoch rokovať aj s našimi zástupcami,“ skonštatoval Ján Laš zo Zachráňme gastro!Zachráňme gastro! súhlasí s ministrom financií, že pomoc musí prísť hneď, či z ministerstva hospodárstva, či dopravy, či práce. O polroka už môže byť podľa prevádzkovateľov gastro sektora neskoro.Pripomínajú, že na Slovensku sú gastrospoločnosti, ktoré ešte stále nedostali, bez akéhokoľvek podielu ich viny, schválenú pomoc z ministerstva dopravy za marec 2020. Navyše, o pomoci s nájomným dnes už nikto nehovorí. "Znížená DPH dokáže tieto pomoci plnohodnotne nahradiť. Samozrejme, až odo dňa jej zavedenia," dodalo zoskupenie, ktoré združuje viac ako 700 reštaurácií.Aj Asociácia hotelov a reštaurácií Slovenska (AHRS) hovorí zo strany Igora Matoviča o férovej ponuke. „Podmienky, ktoré predstavil minister, nie sú vo svete ničím výnimočným. V nadštandardných prevádzkach boli džbán vody, či fixný tringelt, samozrejmosťou aj na Slovensku už dnes. Čo sa týka tringeltov, pomôže to napríklad zákazníkom, ktorí mali záujem dať tringelt pri platbe kartou. Myslím si, že pri opatrení s tringeltami budú nakoniec všetci spokojní," dodal prezident AHRS Marek Harbuľák.