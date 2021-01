Zdeno Chára absolvoval prvý tréning s Washingtonom, Daňo je na listine voľných hráčov (video)

Spoluhráči oceňujú prítomnosť Cháru

Daňo na listine voľných hráčov

6.1.2021 (Webnoviny.sk) - Slovenský hokejový obranca Zdeno Chára už má za sebou povinnú karanténu a v utorok už absolvoval aj prvý tréning na ľade vo farbách klubu zámorskej NHL Washington Capitals. Skúsený 43-ročný bek sa dohodol na spolupráci s vedením Caps počas minulého týždňa, po presune do hlavného mesta USA však musel absolvovať karanténu. V novom tíme sú jeho spoluhráčmi aj krajania Richard Pánik O prvom tréningu Cháru v novom prostredí informoval klub na sociálnych sieťach formou videa. Na jednej z fotografií sa na ľade zhovára s mladým kanadským útočníkom Hendrixom Lapierrom, ktorý má len 18 rokov a patrí medzi talenty patriace Capitals. Aktuálnu sezónu začal v juniorskej QMJHL a teraz bojuje o miesto v prvom tímu Caps.Vedenie klubu nezabudlo pripomenúť, že Chára už mal na svojom konte niekoľko sezón v NHL, keď sa Lapierre narodil vo februári 2002. Počas tréningu bol Chára v defenzívnom páre s Lucasom Johansenom, dvadsaťtriročným Kanaďanom zatiaľ bez jediného štartu v NHL. "Zdeno naplnil literu predpisov a sme veľmi radi, že už s nami bol na ľade," poznamenal kouč Peter Laviolette na oficiálnom webe NHL.Prítomnosť Cháru v o kabíne vyzdvihol aj 30-ročný bek Brenden Dillon: "Myslím si, že pre našu šatňu je to skvelé doplnenie. Neviem sa dočkať spolupráce s ním na ľade, aby som sa mohol niečo priučiť."Chára ostatných štrnásť sezón profiligy absolvoval v konkurenčnom Bostone Bruins a bol kapitánom mužstva, v decembri 2020 sa však dohodol na spolupráci s Capitals na jednu sezónu a podpísal zmluvu na 795-tisíc USD. V základnej časti NHL odohrá Washington až osem duelov proti Bostonu, keďže oba kluby figurujú v rovnakej divízii.Úvod skrátenej sezóny NHL zrejme nezačne vo farbách Winnipegu Jets slovenský útočník Marko Daňo . Klub ho umiestnili na listinu voľných hráčov, no za 24 hodín po ňom nesiahol iný klub súťaže. Dvadsaťšesťročný krídelník má s Jets dvojcestnú zmluvu a hrať bude pravdepodobne na farme. V úvode aktuálneho ročníka 2020/2021 vypomáhal Dukle Trenčín v najvyššej slovenskej súťaži, no v jednom zo súbojov v prvej polovici novembra 2020 si poranil ruku, podstúpil operáciu a odvtedy nehral. Daňo v minulej sezóne patril inému klubu NHL Columbus Blue Jackets.