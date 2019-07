Zdeno Chára sa stal najstarším hráčom NHL, Jágr si ho na Instagrame doberal

Zverejnil fotku na Instagrame

Vek je len číslo

Jágr si ho doberal

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

13.7.2019 (Webnoviny.sk) - Kapitán hokejistov Bostonu Bruins Zdeno Chára svojsky zareagoval na informáciu o ukončení kariéry Američana Matta Cullena a na to, že bude v najbližšej sezóne práve on najstarší hráč NHL.Vyše dvojmetrový obranca na instagrame zverejnil svoju fotografiu v retrodrese Bostonu a s koženou ochranou hlavy.Momentálne 42-ročný obranca s dátumom narodenia 18. marca 1977 k tomu napísal: "Je naozaj ťažké uveriť, že som najstarší aktívny hráč v NHL. Ubehlo veľa času odvtedy, čo som absolvoval svoju nováčikovskú sezónu, ale táto hra ma neustále robí mladým."Chára sa aj napriek úctyhodnému veku nedávno po šiesty raz stal najlepším hokejistom Slovenska. O jeho obrovskej vôli a oddanosti svojmu klubu svedčí aj to, že nedávnu finálovú sériu play-off bojov o Stanleyho pohár proti St. Louis dohral so zlomenou čeľusťou. Boston si napokon prestížny titul nevybojoval, ale Chára predĺžil s klubom kontrakt o ďalšiu sezónu.Chára pôsobí v tíme "medveďov" od sezóny 2006/2007 a v roku 2011 ako kapitán zdvihol nad hlavu Stanley Cup za celkové víťazstvo v play-off NHL. Odvtedy ešte dvakrát (2013, 2019) v rozhodujúcej finálovej sérii s Bostonom neuspel."Roky strávené v NHL s najlepšími hráčmi sveta ma naučili pokore a tiež poznaniu, že vek je len číslo," dodal Chára vo svojom statuse na instagrame.Na skutočnosť, že Chára sa stane najstarším hráčom v najväčšej zámorskej profilige, zareagovala aj dlhoročná hviezda tejto súťaže Jaromír Jágr.Ešte o 5 rokov staršia česká legenda na korčuliach tej slovenskej v instagramovej odpovedi odkázala: "Máš šťastie, že som v ďalšej sezóne už podpísal zmluvu s Kladnom, inak by som ťa zosadil z trónu."