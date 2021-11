Ždiar má nový náučný chodník, predstaví históriu obce aj záhadnú lanovku

Zaujímavosti o tradičnom živote

Vhodná trasa aj pre bežkárov

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

7.11.2021 - Históriu a tradície podtatranskej obce Ždiar, turistického centra v najvýchodnejšej časti Tatier, pripomína nový náučný chodník s dĺžkou 2,8 kilometra. Nachádza sa v nenáročnom teréne, vedie ponad lúky a pastviny nad obcou popri lese.Za jeho realizáciou je obec a Oblastná organizácia cestovného ruchu (OOCR) Tatry Spiš Pieniny. Podľa jej výkonnej riaditeľky Gabriely Bodnárovej ponúka zaujímavosti o tradičnom živote obyvateľov Ždiaru, aj o záhadnej lanovke, ktorá sa v minulosti tiahla obcou. Zároveň prechádza miestami, kde sa natočilo niekoľko filmov.Chodník s názvom Históriou a tradíciami Ždiaru vedie v smere Ždiar-križovatka do Monkovej Doliny - Strednica. Vhodný je najmä pre rodiny s deťmi. „Zelená značka postupne privádza turistov na stanovištia s QR kódmi. Ak si ich chcú prečítať, potrebujú mať pri sebe mobilný telefón a v ňom aplikáciu, ktorá dokáže takýto kód prečítať,“ vysvetlila. Na konci chodníka čaká na turistov aj výhľad na dominanty Belianskych Tatier.Pri Ždiari, ktorý leží na rozhraní Belianskych Tatier a Spišskej Magury, sa v minulosti podľa Bodnárovej natočilo viacero záberov starších filmov, ako je Orlie pierko či Zem spieva. „Turista sa tak môže ocitnúť práve na tom mieste a úryvok z filmu si po zosnímaní QR kódu môže aj pozrieť,“ vysvetlila pre agentúru SITA. Rovnako sa môže dozvedieť aj o niekdajšej lanovke. „Vybudovali ju v minulom storočí, bola veľmi dômyselne vymyslená, prevážali ňou drevo z Podspádov až do Lendaku. Tam bola vybudovaná železnica, ktorá dovážala drevo až do Spišskej Belej. Dnes sa na mieste nachádzajú pozostatky lanovky,“ dodala výkonná riaditeľka miestnej OOCR.Podľa Bodnárovej by náučný chodník mohol byť využívaný aj v zimných mesiacoch, predstavuje vhodnú trasu aj pre bežkárov alebo skialpinistov.